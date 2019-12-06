Клинцевич объяснил цель новых санкций США против России

Москва, 6 декабря. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции против россиян и российских компаний, которые, по мнению ведомства, были связаны с киберпреступностью.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против компании Evil Corp — российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», — сообщил американский Минфин.

Американские санкции были направлены на семнадцать физических лиц и семь организаций, учитывая Evil Corp.

Как считают в Соединенных Штатах, российские хакеры распространили вредоносное программное обеспечение на сотни тысяч компьютеров по всему миру. Суммарные убытки, которые понесли жертвы кибератак, составляют более 70 миллионов долларов.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что санкции США уже не направлены на нанесение экономического ущерба России или на попытки изменить политический курс.

«Уверен, что ни один здравомыслящий политик в США даже не рассчитывает, что санкции против России могут нанести нашей стране серьезный экономический ущерб, не говоря уже о том, чтобы заставить ее изменить свой курс на международной арене. Эти санкции, на мой взгляд, преследуют совершенно иную цель, являя собой пример Европе, — делай как мы», — говорит сенатор.

По мнению Клинцевича, санкции против РФ были специально введены, чтобы затруднить переговоры в «нормандском формате», которые пройдут 9 декабря 2019 года.