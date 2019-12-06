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Возросло число жертв пожара в одесском колледже

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Возросло число жертв пожара в одесском колледже

Одесса, 6 декабря. Под завалами колледжа в Одессе, где произошел пожар, обнаружено тело женщины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Вечером в четверг спасатели обнаружили труп женщины под обломками колледжа. В настоящее время полицейские устанавливают ее личность.

На данный момент пострадавшими числятся 31 человек. Семеро из них покинули медучреждения после оказания медицинской помощи. Также полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей. Сейчас с ней все в порядке.

Продолжаются поиски 13 человек, чья судьба до сих пор неизвестна.

Возросло число жертв пожара в одесском колледже

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы произошел 4 декабря, передавал Ридус. Огонь, охвативший здание 1914 года постройки, вырвался на крышу и полностью ее уничтожил. Площадь пожара составила около четырех тысяч квадратных метров. Помимо колледжа сгорели несколько расположенных там же офисов. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибла 17-летняя школьница.

Позднее начальник полиции Одесской области Олег Бах сообщил, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. Еще одна версия: аварийная работа электрооборудования, передавала «Газета.ру». По словам правоохранителя, возгорание началось на третьем этаже учебного заведения, в кабинете №9.

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