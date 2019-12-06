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Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon успешно стартовала к МКС

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Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon успешно стартовала к МКС

Вашингтон, 6 декабря. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС).

Falcon 9 стартовал с мыса Канаверал в 12.29 по времени Восточного побережья США (20.29 по московскому времени). К МКС корабль Dragon должен прибыть в воскресенье, 8 декабря.

Как сообщает пресс-служба SpaceX, возвращаемая первая ступень Falcon 9 благополучно приземлилась на платформу «Конечно, я все еще люблю тебя» в океане. 

Запуск должен был состояться в среду, но был отложен из-за погодных условий.

Как сообщает пресс-служба NASA, грузовой космический корабль Dragon доставит более трех тонн на МКС. Корабль также доставит составляющие для исследований, в частности исследование солодового ячменя в условиях микрогравитации и распространения огня.

Командир 61-ой экспедиции на МКС Лука Пармитано из Европейского космического агентства (ESA) будет руководить стыковкой Dragon, а астронавт NASA Эндрю Морган будет резервным. Астронавт Джессика Меир будет помогать дуэту, отслеживая телеметрию во время приближения Dragon. 

Это 19-й грузовой рейс SpaceX на космическую станцию в соответствии с контрактом NASA на коммерческое снабжение. 

«Научно-исследовательские работы NASA на борту космической станции вносят вклад в планы агентства по исследованию дальнего космоса, включая будущие миссии на Луну и Марс», — говорится в сообщении агентства.

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