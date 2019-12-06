Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon успешно стартовала к МКС

Вашингтон, 6 декабря. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС).

Falcon 9 стартовал с мыса Канаверал в 12.29 по времени Восточного побережья США (20.29 по московскому времени). К МКС корабль Dragon должен прибыть в воскресенье, 8 декабря.

Как сообщает пресс-служба SpaceX, возвращаемая первая ступень Falcon 9 благополучно приземлилась на платформу «Конечно, я все еще люблю тебя» в океане.

Falcon 9 booster has landed on Of Course I Still Love You – SpaceX’s 46th landing of a rocket booster pic.twitter.com/ZstOcN22KH — SpaceX (@SpaceX) December 5, 2019

Запуск должен был состояться в среду, но был отложен из-за погодных условий.

Как сообщает пресс-служба NASA, грузовой космический корабль Dragon доставит более трех тонн на МКС. Корабль также доставит составляющие для исследований, в частности исследование солодового ячменя в условиях микрогравитации и распространения огня.

Командир 61-ой экспедиции на МКС Лука Пармитано из Европейского космического агентства (ESA) будет руководить стыковкой Dragon, а астронавт NASA Эндрю Морган будет резервным. Астронавт Джессика Меир будет помогать дуэту, отслеживая телеметрию во время приближения Dragon.

Dragon’s solar arrays have deployed, and it’s on its way to the International Space Station. Capture by the @Space_Station crew set for early Sunday pic.twitter.com/M0YOQENlKE — SpaceX (@SpaceX) December 5, 2019

Это 19-й грузовой рейс SpaceX на космическую станцию в соответствии с контрактом NASA на коммерческое снабжение.