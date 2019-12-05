Историк-расчленитель Соколов переведен в центр психиатрии имени Сербского для экспертизы

Москва, 5 декабря. Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве и расчленении своей возлюбленной аспирантки вуза Анастасии Ещенко, направлен из московского СИЗО «Бутырка» в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Источник ТАСС в следственных органах подтвердил, что Соколова «перевели в центр имени Сербского для проведения экспертизы».

Адвокат Соколова Александр Почуев подтвердил, что подследственного передали медикам, однако не стал называть учреждение «ввиду тайны следствия».

«В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», — сообщил адвокат.

По предварительным данным, в центре имени Сербского Соколов пробудет до конца года.

По версии следствия, 7 ноября Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко из обреза и решил расчленить тело девушки. Бывшего преподавателя вуза задержали после того, как он попытался утопить конечности Анастасии в реке Мойке. Будучи пьяным, Соколов упал в воду, его госпитализировали в больницу с обморожением, сообщал «Царьград».

Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в квартире мужчины нашли обезглавленное тело и пилу. Возбуждено уголовное дело со статье УК РФ «Убийство». Экс-доцент СПбГУ полностью признал свою вину. Его доставили из Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Соколов арестован до 8 января 2020 года, передавал Ридус.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Соколов не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка». По его словам, на экс-доцента СПбГУ не оказывается никакого давления, его перевод из Петербурга прошел без проблем. Сам историк положительно отзывается о конвойной службе. Также он отметил, что на питание в «Бутырке» Соколов не жалуется, а телевизор, который находится в камере, он воспринимает как часть процесса социализации.