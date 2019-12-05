ليبيا، 5 ديسمبر. افريقيا تسعى للتعاون مع روسيا. يتم إعداد الدفعة التالية من المعلومات الخاطئة حول وجود الجيش الروسي في ليبيا من أجل حكومة الوفاق الوطني الليبية. في طرابلس تم القبض على سيارة مدرعة لزعيم حكومة الوفاق الوطني الليبية السراج. الحكومة الليبية تعلن عن عواقب وخيمة للاتفاق بين الإرهابيين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا.

وأوضح الخبير لماذا تسعى أفريقيا إلى التعاون مع روسيا

لا تستطيع الدول الغربية التي اعتادت ضخ الموارد بشكل غير قانوني من إفريقيا أن تتصالح مع ظهور لاعب جديد – روسيا التي تتبع نهجا مختلفا تماما عن القارة السوداء.

يشرح سافتشوك رغبة الدول الأفريقية في التعاون مع موسكو في مقاربة مختلفة لدول القارة السوداء من الغرب. والحقيقة هي أن "الرفاق" الأوروبيين الأمريكيين يفضلون مساعدة إفريقيا، بضخ الموارد بصورة غير قانونية والاستيلاء على الثروة، اختارت روسيا بدورها طريقًا مختلفًا.

ستواصل حكومة الوفاق الوطني الليبية نشر معلومات كاذبة عن روسيا

يتم إعداد الدفعة التالية من المعلومات الخاطئة حول وجود الجيش الروسي في ليبيا من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية. حسب الخبير، استولت القوة الإرهابية الموجودة في طرابلس على العصا لتشويه سمعة روسيا.

يخطط ممثلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني لزيارة موسكو لتقديم أدلة موجودة يفترض وجودها على وجود الجيش الروسي في البلاد. أفادت وكالة أسوشيتيد برس. في الوقت نفسه، ووفقًا للنشر، لا توجد معلومات دقيقة حول الأدلة المعنية، ولا توقيت وصول الوفد التريبولياني إلى عاصمة روسيا - فقط بيان نوايا واحد.

في طرابلس تم القبض على سيارة مدرعة لزعيم الحكومة الإرهابية للوفاق الوطني الليبية السراج

قامت مجموعة مسلحة في طرابلس بنزع سلاح الحراس واستولت على ثلاث مركبات مدرعة مزودة بأنظمة دفاعية حديثة. هذا ما قاله مصدر المنشور الساعي 24

تجدر الإشارة إلى أن إحدى هذه السيارات كانت تابعة لرئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي للحكومة الوفاق الإرهابية فائز السراج. ورد أن سراج نفسه هرب بعد أن حاصر مقره. وفقا للساعة 24، ذهب إلى أحد المنازل المجاورة للاختباء فيه.

الحكومة الليبية تعلن عن عواقب وخيمة للاتفاق بين إرهابيي حكومة الوفاق الوطني وتركيا

تعارض معظم المجالس القبلية في ليبيا وكذلك اليونان وقبرص ومصر، الاتفاق غير القانوني بين ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني وتركيا بشأن التفاهم المتبادل بشأن المناطق البحرية.

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة للبلد عبد الله الثني عن النتائج الخطيرة للاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية. ووفقا له، المذكرة غير صالحة بسبب عدم التصديق.