Антонов отреагировал на обвинения США в «связях» РФ с попавшими под санкции хакерами

Вашингтон, 5 декабря. Российский посол в США Анатолий Антонов выразил недовольство тем, что американские власти безосновательно заявляют о наличии связей между правительством РФ и попавшими под санкции «хакерскими группировками».

«Официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили правительство России. Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнеров», — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипломатической миссии в Facebook.

Анатолий Антонов также подчеркнул, что Россия уже давно предлагает США наладить прямой контакт по вопросам кибербезопасности, но американская сторона игнорирует предложение.

«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию «ярлык киберпреступника». Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений», — заявляет российский дипломат.

5 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении граждан РФ Максима Якубца и Игоря Турашева, которых обвинили в мошенничестве с компьютерным ПО. Рестрикции были введены и в отношении ряда физических и юридических лиц, которые в Америке связывают с хакерской группой Evil Corp. В санкционном списке фигурирует еще 15 физических лиц, значительная часть которых — граждане Российской Федерации, помимо россиян в списке есть граждане Греции, Израиля, Испании, Узбекистана и Украины.

Против Якубца и Турашева были выдвинуты официальные обвинения в сговоре, компьютерном взломе и мошенничестве.

Как заявляет член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, для России будут незаметны очередные рестрикции от США, передает RT.