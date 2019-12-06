Названы самые популярные видео на YouTube в России

Москва, 6 декабря. Аналитики из компании Google обнародовали итоги исследования, где перечислили самые просматриваемые видеоролики в русскоязычном сегменте YouTube, сообщает пресс-служба Google.

Как сообщает «Газета.ру», на первой строчке оказался ролик блогера Сыендука «Чинилы и большой секрет» с пародией на мультсериал «Фиксики». Видео набрало более 25 миллионов просмотров.

На втором месте документальным фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни», о страшном теракте 1 сентября 2004 года. Фильм набрал 18,4 миллиона просмотров.

Тройку самых просматриваемых роликов замкнул выпуск программы «Вечерний Ургант» с американской исполнительницей Билли Айлиш. У видео 15,3 миллиона просмотров.

В топе по просмотрам среди россиян оказался юмористический номер Павла Воли «Про настоящих женщин», новые эпизоды «Фиксиков», миниатюра от резидентов Comedy Club Демиса Карибидиса, Андрея Скорохода и Тимура Батрутдинова под названием «Неожиданная развязка», ролик «Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист», обзор фильма «Т-34» от BadComedian, а также видеоролик под названием «Что если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок».

Также специалисты из Google определили самые просматриваемые среди россиян музыкальные клипы.

На первом и втором месте оказались видеоклипы Артура Пирожкова «Зацепила» и «Алкоголичка». Клипы Александра Реввы в образе Артура Пирожкова набрали 149 и 126 миллионов соответственно. На третьей строчке — клип дуэта Artik & Asti на песню «Грустный дэнс», он набрал 110 миллионов просмотров.

Также среди популярных видеоклипов оказались «Сердцеедка» Егора Крида, «Пчеловод» группы RASA, «Витаминка» Тимы Белорусских, а также композиция «I'M OK» группы LITTLE BIG.