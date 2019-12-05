Специалисты назвали самые опасные приложения для смартфонов

Москва, 5 декабря. Специалисты компаний ESET и Avast назвали приложения для смартфонов, которые не рекомендуется устанавливать из-за угрозы потери денег или личных данных. Эксперты рекомендуют срочно удалить эти приложения, если они уже установлены на телефоне.

Как сообщает «Царьград», в магазине приложений Google на данный момент находятся сразу два приложения, которые маскируются под информаторы о погоде: Good Weather и World Weather. Данные приложения при установке получают доступ к широкому спектру данных пользователя. Если владелец смартфона окажется невнимательным и даст разрешение на доступ программы к СМС, приложения смогут воровать деньги через СМС с кодами подтверждения от банка.

Эксперты также проанализировали почти тысячу приложений-фонариков. Выяснилось, что почти каждая программа пытается получить доступ к функциям, не имеющим отношения к подсветке. Часть из изученных программ оказались рекламными вирусами.

Еще одну опасность представляют неофициальные социальные сети. Их авторы обещают пользователям возможности просматривать закрытые акканунты или бесплатно прослушивать музыку. Однако в действительности программы нацелены на сбор личных данных.

Эксперты предупреждают, что даже в официальных магазинах порой появляются программы-подделки. К примеру, мошенники продавали копию приложения FaceApp, заманивая пользователей тем, что все ее функции, в отличие от оригинала, бесплатные. В итоге на пользователей «навешивали» огромное количество платных подписок и рекламы.

Популярным также является трюк с гороскопами. Пользователям предлагают попробовать бесплатный прогноз, а после подключить подписку, которая будет стоить всего 100 рублей в месяц. Однако при согласии со счета снимаются 1200 рублей за годовую подписку.

В конце ноября «Газета.ру» сообщала о крупной уязвимости CVE-2019-2234 в операционной системе Android. Благодаря ей, злоумышленники смогли получить расширенные права доступа к смартфону пользователя без его ведома. Проникнув в систему, хакер мог включить камеру на гаджете жертвы и снимать фотографии, а также видео, параллельно записывая звук и превращая телефон в инструмент шпионажа. CVE-2019-2234 также давала возможность прослушивать разговоры «с обоих концов провода».

Днем позже создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подверг критике мессенджер WhatsApp из-за недостаточной, по его мнению, защиты данных. По его словам, «это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру».

Как считает Дуров, проблема исходит из политики компании Facebook, которая является владельцем WhatsApp. Создатель Telegram отмечает, что уязвимость такого масштаба может использоваться как backdoor (дефект алгоритмов, который был намерено оставлен разработчиками, чтобы получать несанкционированный доступ к личным данным).