سوريا نتائج 5 ديسمبر: السوريون العائدون إلى وطنهم، والقمة الثانية في سوريا، ترامب والبنتاغون تتناقض مع بعضها البعض، وردت القوات الجوية الروسية لهجمات

سوريا، 5 ديسمبر. اللاجئون السوريون يعودون بنشاط من لبنان. تعقد تركيا وبريطانيا وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية القمة الثانية في سوريا في فبراير. وقع انفجاران يوم الخميس في مدينة رأس العين السورية في شمال الجمهورية. يتناقض ترامب والبنتاغون مع بعضهما البعض، في محاولة لتقسيم النفط في شرق سوريا. ردت قوات الفضاء الروسية على الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار النصرة في سوريا بهجمات إرهابية في جنوب حلب.

اللاجئون السوريون العائدين إلى وطن من لبنان

أُجبرت العشرات من العائلات السورية على مغادرة منازلها بسبب الهجمات الإرهابية التي عادت إلى سوريا عبر معابر حاجز يابوس الحدودية الواقعة على الحدود مع لبنان في منطقة دمشق.

تعقد تركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا القمة السورية الثانية في فبراير

ستعقد القمة الثانية من أربعة جوانب لتركيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة حول سوريا في إسطنبول في فبراير القادم. أعلن ذلك اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو في لندن.

حاليًا، لأنقرة وبرلين وباريس ولندن لها أولويات مختلفة فيما يتعلق بتسوية النزاع في سوريا. أصرت تركيا على انسحابها من شمال سوريا من الجماعات المسلحة غير الشرعية للأكراد، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

دوي انفجاران في منطقة رأس العين السورية وهناك ضحايا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن انفجارين وقعا يوم الخميس في مدينة رأس العين السورية في شمال الجمهورية.

وفقا للوكالة، قام مسلحو الجماعات الإرهابية الكردية بزرع عبوتين ناسفتين في السيارات. حسب المعلومات الأولية، توفي شخصان نتيجة الهجوم، وأصيب ستة آخرون.

يتناقض ترامب والبنتاغون مع بعضهما البعض ، في محاولة لتقسيم النفط في شرق سوريا

أعلن رئيس البنتاغون، مارك إسبير، عن تخفيض محتمل للوحدة الأمريكية في سوريا. وفي الوقت نفسه، تقول إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إن العكس هو الصحيح - إنه يفكر في نقل 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

وردت قوات الفضاء الروسية على هجمات الطائرات بدون طيار النصرة في سوريا بهجمات إرهابية في جنوب حلب

قامت القوات الجوية الروسية بقصف مواقع إرهابية جنوب غرب حلب فيما يتعلق بتفعيل انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل المسلحين، وفقًا لما أوردته وكالة المصدر اللبنانية للأنباء.

تمت مهاجمة عصابات الجماعة العسكرية لتحالف خياط التحرير الشام الذي تم تشكيله حول جبهة النصرة (النشاط محظور في روسيا) بالقرب من مدينتي الشيخ أحمد والعيس. بدأت الغارات الجوية ضد الجهاديين الساعة 00.35 بتوقيت موسكو يوم 4 ديسمبر.

يتم حاليا توضيح المعلومات المتعلقة بحجم الضرر الذي لحق بالإسلاميين. في الأيام الأخيرة، ركزت روسيا وسوريا قواتهما الجوية في المنطقة بسبب زيادة جديدة في الإرهابيين.