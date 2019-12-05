В России вырос спрос на подержанные автомобили

Москва, 5 декабря. В России сокращается доля автокредитов в продажах новых автомобилей. Однако при этом растет число займов в сегменте подержанных машин. В ноябре продажи таких машин в кредит выросли на 15% в штуках и на 25% в деньгах, сообщает «Коммерсант».

По данным аналитического центра «Авилон», в первое полугодие текущего года продажи новых автомобилей в кредит выросли на 12%, подержанных — на 33%. По мнению автоэскспертов, рост продаж в кредит в России связан с увеличением стоимости авто, а также появлением более выгодных предложений при покупке машины в кредит. Не последнюю роль в этом играет и снижением кредитной ставки на поддержанные машины практически в два раза.

Аналитик «Автостата» Сергей Удалов сообщил, что в сегменте подержанных автомобилей положительная динамика фиксируется как в штуках (на 15%), так и в деньгах (на 25%). Средняя величина кредита на новые автомобили выросла на 13%, в сегменте машин с пробегом — на 8%.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что за 10 месяцев 2019 года было выдано автокредитов почти на 600 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем выданных автокредитов вырос на 18,4%. По данным автоэкспертов, самая очевидная причина роста автокредитования — увеличение стоимости самих автомобилей.

Средняя стоимость нового автомобиля иностранной марки в России выросла в годовом выражении, по данным за сентябрь 2019 года, с 925,4 тыс. до 1,006 млн руб., свидетельствуют данные Росстата. Средняя стоимость нового отечественного легкового авто увеличилась с 549,6 тыс. до 560 тыс. рублей.