ЛНА ждет от мирового сообщества поддержки в борьбе с террористами ПНС

Бенгази, 5 декабря. Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром обратилась к мировому сообществу с призывом оказать ей поддержку в противодействии террористам в Триполи. Об этом передает официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Пришла пора всем осознать масштабы угроз для нашей страны, и положить конец хаосу. Мы призываем всех помочь в достижении этой цели. Главное командование призывает международное сообщество поддержать его в ликвидации террористических групп в Триполи», — сообщает генерал Ахмед аль-Мисмари.

Также он призвал не поддерживающих экстремистских идеологий боевиков сложить оружие и вернуться в свои города.

В настоящий момент северо-запад Ливии и ее столица Триполи находятся под контролем террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В состав данного альянса входят десятки экстремистских группировок, связанных с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Руководителем ПНС является Файез Саррадж

Радикальные боевики из ПНС ответственны за ряд жестоких преступлений — массовые расправы, работорговля, контрабанда и пытки. Все группировки, входящие в ПНС упоминаются в докладах Совета Безопасности ООН.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году организовала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью восстановления контроля над страной, которая была захвачена радикальными боевиками после свержения Каддафи в 2011 году.

Весной 2019 года силы ЛНА приступили к новому этапу операции — освобождению столицы Триполи и северо-запад страны от вооруженных радикалов ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.