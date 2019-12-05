В ЛНР сообщили о масштабной провокации ВСУ перед саммитом «нормандской четверки»

Луганск, 5 декабря. Киевские силовики готовят масштабные провокации в Донбассе в преддверии саммита «нормандской четверки», который должен состояться 9 декабря в Париже, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Луганской Народной Республики.

В ведомстве сообщили, что на горячую линию генпрокуратуры поступило сообщение от «контрактника 14 омбр ВСУ», который сообщил о готовящихся ВСУ «масштабных провокациях», приуроченных к «нормандскому саммиту».

Украинский военный рассказал, что командование бригады дали приказ провести передислокацию тяжелой военной техники с постоянных мест хранения к линии разграничения.

«С целью сокрытия следов перемещения техники, личному составу было приказано перекапывать участки местности, по которым проходила тяжелая бронетехника», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники генпрокуратуры ЛНР проверяют информацию.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.

Ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

В четверг помощник президента Украины Андрей Ермак высказал идею о возведении стены между Украиной и Донбассом, сообщала «Газета.ру». По его мнению, такой вариант возможен при условии провала переговоров в Париже. Тогда Киев намерен заморозить конфликт.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что происходящее перед саммитом — «вакханалия», передавали «Известия». По его мнению, готовится срыв саммита «нормандской четверки» или же «определенные силы пытаются помешать Зеленскому договориться в этом формате».