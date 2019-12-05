Мощный взрыв произошел в торговом центре в Мехико, есть пострадавшие

Мехико, 5 декабря. Не менее девяти человек получили различные ранения в результате взрыва торговом центре в Мехико.

Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на спасательную службу Мехико, по предварительным данным, взрыв произошел в результате проведения ремонтных работ. Все пострадавшие — строители.

К этому моменту все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Отметим, днем ранее взрыв газа произошел в трехэтажном доме на польском курорте Щирк. Здание оказалось полностью разрушено. По словам представителя польской газовой компании PSG, трубопровод, обеспечивающий большую часть города газом, был «пробурен» компанией, которая проводила ремонтные работы. Предположительно, случайное «просверливание» трубопровода вызвало искру, из-за которой и произошел мощный взрыв. По мнению газовщика, жильцы рухнувшего дома не виноваты в произошедшем.

Жертвами обрушения дома стали шесть человек, двое из них — дети, передавал RT.