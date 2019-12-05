Путин подвел итоги очередной серии совещаний по развитию ВМФ РФ в Сочи

Сочи, 5 декабря. Президент России Владимир Путин подвел итоги очередной серии совещаний по развитию ВМФ РФ, которые проходили в Сочи.

Глава государства 5 декабря провел заключительную встречу в рамках декабрьских совещаний с руководством Минобороны РФ и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития Военно-морского флота РФ.

«С руководителями оборонных организаций мы обсудили вопросы выполнения заданий государственного оборонного заказа, прежде всего, в части строительства и модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружений и техники ВМФ», — отметил президент.

Глава государства добавил, что в ходе совещаний был проведен анализ выполнения предыдущих поручений, а также затронуты вопросы наращивания состава и возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения.

Владимир Путин дважды в год проводит серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса России. В мае 2019 года президент изменил формат этих мероприятий. Теперь перед совещаниями президент посещает предприятия ОПК. По словам главы государства, данная практика позволяет получить более полную информацию об оснащении Вооруженных сил РФ по отдельным направлениям.