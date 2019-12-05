Оператор «Северного потока – 2» активизировал строительство газопровода

Москва, 5 декабря. Оператор проекта постройки газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG активизировал прокладку труб, заявил руководитель компании-партнера «Газпрома» OMV AG Райнер Зеле.

«Я вижу, что Nord Stream 2 AG вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу», — заявил Райнер Зеле.

Согласно его словам, продвижение в прокладке газопровода будет зависеть от погодных условий, передает «Газета.ру». Также Зеле прокомментировал слухи об американских санкциях по отношению к «Северному потоку – 2».

«Надеюсь, мы все закончим вовремя. С моей точки зрения, это сигнал для Европы, который европейские политики не могут принять. Это вмешательство в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Я считаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энегоресурсы», — подчеркивает глава OMV AG.

Среди инвесторов «Северного потока – 2» такие крупные компании, как OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. Газопровод протяженностью более 1 200 километров проходит через территории Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Как сообщается, «Северный поток - 2» уже готов на 87%.

Напомним, что 11 декабря 2019 года в США пройдет голосование по законопроекту о санкциях против РФ и «Северного потока – 2». Однако 4 декабря в ходе переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель президент США сказал, что Америка пока еще не пришла к окончательному выводу по газопроводу.

Ожидается, что запуск «Северного потока - 2» состоится в середине 2020 года. По информации «Газеты.ру», это подтвердил вице-премьер России Дмитрий Козак. Изначально планировалось запустить газопровод к концу 2019 года.