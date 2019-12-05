Путин отметил важность технологий ИИ для гражданского и военного сектора

Сочи, 5 декабря. Президент России Владимир Путин отметил значимость технологий искусственного интеллекта (ИИ) для развития гражданского сектора и при создании современных видов вооружений.

На совещании по развитию ВМФ РФ глава государства напомнил, что сегодня технологии ИИ «широко применяются для создания современных видов вооружения и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которые во многом определят будущее нашей армии и флота».

По словам Путина, сейчас нужно «всесторонне проанализировать» результаты испытаний перспективных систем вооружения.

Путин также отметил важность разработок в области ИИ для развития гражданского сектора.

В четверг тему ИИ также затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, России «нужно в этой сфере заниматься серьезными и тщательными разработками, для этого созданы рабочие группы». По мнению премьера, ИИ в том виде, в котором сейчас развивается, «может облегчить нам жизнь и бояться его не надо». При этом все же он добавил, что его необходимо контролировать. Глава Кабмина РФ отметил, что не стоит забывать про три закона робототехники Айзека Азимова.

В начале ноября, как передавала «Газета.ру», российский президент заявил, что необходимо прописать этические нормы, которые бы регулировали отношения людей с искусственным интеллектом. По его словам, в настоящее время мир активно обсуждает социальные аспекты использования ИИ, так как эта тема очень важна. Глава государства посоветовал профессиональному сообществу подумать над содержанием этических норм.