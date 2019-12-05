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Путин отметил важность технологий ИИ для гражданского и военного сектора

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Путин отметил важность технологий ИИ для гражданского и военного сектора

Сочи, 5 декабря. Президент России Владимир Путин отметил значимость технологий искусственного интеллекта (ИИ) для развития гражданского сектора и при создании современных видов вооружений.

На совещании по развитию ВМФ РФ глава государства напомнил, что сегодня технологии ИИ «широко применяются для создания современных видов вооружения и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которые во многом определят будущее нашей армии и флота». 

По словам Путина, сейчас нужно «всесторонне проанализировать» результаты испытаний перспективных систем вооружения.

Путин также отметил важность разработок в области ИИ для развития гражданского сектора.

В четверг тему ИИ также затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, России «нужно в этой сфере заниматься серьезными и тщательными разработками, для этого созданы рабочие группы». По мнению премьера, ИИ в том виде, в котором сейчас развивается, «может облегчить нам жизнь и бояться его не надо». При этом все же он добавил, что его необходимо контролировать. Глава Кабмина РФ отметил, что не стоит забывать про три закона робототехники Айзека Азимова. 

Путин отметил важность технологий ИИ для гражданского и военного сектора

В начале ноября, как передавала «Газета.ру», российский президент заявил, что необходимо прописать этические нормы, которые бы регулировали отношения людей с искусственным интеллектом. По его словам, в настоящее время мир активно обсуждает социальные аспекты использования ИИ, так как эта тема очень важна. Глава государства посоветовал профессиональному сообществу подумать над содержанием этических норм.

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