Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо

Алеппо, 5 декабря. Российская военная полиция и армейская авиация провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака в рамках выполнения положений меморандума, заключенного между РФ и Турцией.

В четверг подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Кара-Мания — Дикия в провинции Хасака, Кобани — Марвах, Аджами — Каракозак и Аджами — Авшария в провинции Алеппо.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Кантр — Кара-Мания — Ганнамия — Кирбатли — Кара-Раш — Телль-Тайр — Абу-Кала — Рашек — Бикмазло — Шанаджик — Дикия — Телль-Хамдун — Хараза — Ханик — Абу-Джарджа — Телль-Тайр — Кирбатли — Кара-Мания — Камышлы.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Как сообщалось ранее, 3 декабря прошло тринадцатое совместное с Турцией патрулирование границы Сирии и Турции. Совместный патруль приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Кобани. С неба патрулирование указанного района осуществляют вертолеты Воздушно-космических сил РФ.