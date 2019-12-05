Футболист Смертин объяснил, почему уехал с места ДТП

Москва, 5 декабря. Известный футболист, экс-капитан сборной России, а сейчас — директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин объяснил, почему уехал с места ДТП. По его словам, речь идет о небольшом инциденте.

Ранее в СМИ появилась информация, что 18 ноября спортсмен задел автомобиль соседа, не дождался владельца машины, оставил ему записку и уехал. Футболист подтвердил информацию прессы о ДТП.

«К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и правда случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума, и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, а видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд», — сказал Алексей Смертин в комментарии «Чемпионату».

Футболист отметил, что знал, кому принадлежит задетый автомобиль. Смертин объяснил, что «очень торопился в тот день» и потому задержаться не мог. Футболист оставил свой номер телефона охране, чтобы владелец авто мог с ним связаться, если обнаружит повреждения.

«Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло», — добавил спортсмен.

По его словам, почти две недели спустя он получил сообщение, что были выявлены повреждения, и что он должен выплатить почти 300 тысяч рублей компенсации.

Как передает телеканал «360», теперь Смертин может лишиться водительских прав или подвергнуться аресту на 15 суток. Как сообщают СМИ, хозяин поврежденного авто обратился в страховую компанию. Автоинспектор вместе со страховщиками изучили видео с камеры видеонаблюдения и решили, что футболист нарушил законодательство, покинув место аварии.