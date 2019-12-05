Минфин РФ ждет от бизнеса компромиссного решения по фудшерингу

Бизнес должен предложить компромиссное решение в вопросах фудшеринга, а не только выступать за максимальное снижение налоговой нагрузки. Такое мнение озвучил замдиректора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Александр Смирнов.

Сегодня в Государственной думе прошло обсуждение вопросов безвозмездной передачи еды нуждающимся. Заинтересованные в такой благотворительной деятельности компании вынуждены выбирать: либо сэкономить значительную сумму, передав просроченную продукцию на утилизацию, либо своевременно отправить ее в банки еды.

В том, как Минфин относится к инициативам о новых льготах для бизнеса и какой видит такого рода благотворительность, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

— Александр Анатольевич, в последнее время часто звучат предложения о налоговых послаблениях для бизнеса. Кто, на ваш взгляд, все-таки должен заплатить за безвозмездную передачу еды: государство или заинтересованные компании?

— Здесь вопрос не в том, кто должен заплатить и сколько должен заплатить. Это вопрос социальной ответственности бизнеса как такого, о которой он пишет в каждом из своих годовых отчетов. (Сейчас. – Прим. ФАН) они просят полностью все переложить на плечи государства. Вот и все. Но при этом не предлагают никаких компромиссных решений.

— Каких, например?

— Компромиссные решения могут быть, в том числе, из мирового опыта. Допустим, не все 100%, но, может быть, какую-то часть (продукции. – Прим. ФАН) отдавать на благотворительность.

— Почему все же нельзя согласиться на послабление?

— Законодательство и так построено таким образом, что у нас низкая ставка налога на прибыль. О чем это говорит? Когда она принималась, это означало следующее: бизнес не получает льготы, но взамен он получает низкую ставку налога на прибыль. Сейчас речь идет о том, чтобы эту низкую ставку налога на прибыль еще более снизить за счет того, что затраты, связанные с благотворительностью, относить себе на расход.

— Есть ли какие-то опасения, связанные с возможным развитием такого перенаправления продукции и изменения законодательства?

— Если речь идет о том, что сейчас утилизируется 17 млн тонн (пищевых отходов в составе твердых в год. – Прим. ФАН), то государство ждет пояснений, ответов на вопросы, – что будет завтра с этими 17 млн тонн, которые уйдут с полок ретейла и окажутся в руках благотворительной или некоммерческой организации? Мы хотим понять, как будет выстроен этот процесс. Государство желало бы знать, действительно ли дойдет эта благотворительная помощь до адресата в том количестве, в котором сейчас заявляется, ведь оно по предложению бизнеса должно ее льготировать.

— Стоит ли обсуждать вопрос о введении административной или уголовной ответственности в случае каких-либо махинаций, связанных с перепродажей продукции?

— Это вопрос не моей компетенции – будет ли она административной, уголовной или моральной. С этим нужно разбираться, обсуждать этот вопрос, но его не обсуждают. Все говорят только одно: (нужна. – Прим. ФАН) поправка в две статьи Налогового кодекса. Больше ничего. Как будто эти две статьи Налогового кодекса сделают из плохих людей хороших. Вчера они не задумывались о благотворительности, а сегодня вдруг стали социально ответственными.