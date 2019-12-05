Лавров заявил о возможных попытках США разыграть «российскую карту» перед выборами

Москва, 5 декабря. Некоторые американские политики в очередной раз пытаются разыграть «российскую карту» на фоне предстоящих выборов президента США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что на протяжении нескольких последних лет российско-американский диалог находится в кризисе из-за внутриполитических противоречий в США. При этом некоторые американские политики активно используют русофобию в межпартийной борьбе.

Лавров подчеркнул, что внутриполитическая борьба в США наносит ущерб двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона, провоцируя новый виток напряженности между странами. Кроме того, действия Вашингтон создают дополнительные риски для глобальной безопасности.

«Будучи реалистами, понимаем, что с учетом приближения новых президентских выборов в Америке наши недоброжелатели могут вновь постараться использовать «российскую карту» и решать собственные проблемы за счет России», — пояснил глава МИД РФ.

Лавров также добавил, что Россия не намерена создавать новые трудности в отношениях с США, однако готова отвечать на недружественные шаги Вашингтона. При этом Россия остается открытой для диалога с Вашингтоном на конструктивной основе. Министр отметил, что восстановление полноценного диалога была бы полезной не только России и США, но и всему международному сообществу, открыв новые возможности для сотрудничества в разных сферах.