Пентагон заявил о «росте угрозы» со стороны России

Вашингтон, 5 декабря. Россия представляет для США большую угрозу, чем десять лет назад, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд.

«Россия: на протяжении последнего десятилетия мы видели значительный рост этой угрозы», — сообщается в письменных показаниях замминистра обороны комитету сената по ВС.

Как заявляет Руд, Российская Федерация делает акцент на своем ядерном вооружении и проведении широкомасштабных военных учений, а также вкладывает большие средства в ограничение оппонентам доступа к определенным регионам.

«Также Россия предприняла значительное улучшение конвенциональных сил, а также много инвестировала в кибернетические, космические, электронные и гибридные методы ведения войны», — говорит Джон Руд.

Помимо этого, Руд упрекнул РФ в «дестабилизирующих действиях» и «попытках повлиять на демократические выборы и референдумы в ряде государств».

На заявление американского чиновника отреагировал председатель комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Как передает RT, Швыткин назвал действия США «неадекватными ситуации».

«Если говорить об учениях, то США и НАТО в целом проводят учений в десятки раз больше, чем Вооруженные силы РФ», — говорит председатель комитета ГД по обороне.

Швыткин подчеркнул, что российские военные учения носят оборонительный характер, в отличие от военных учений США. Он отмечает, что на многих военных учениях НАТО противоборствующая сторона была облачена в военную форму ВС Российской Федерации.

Швыткин также затронул тему милитаризации космоса.