В Госдуме посоветовали США «вытащить бревно из глаза» вместо расширения санкций

Министерство финансов США ввело очередные санкции в отношении России. В этот раз против компаний и физлиц, связанных, по версии американского следствия, с киберпреступлениями — в частности, об организации Evil Corp, якобы ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex. Ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Данная ситуация напоминает мне крылатое выражение, которое употреблялось много-много лет назад: «это произведение я не читал, но оно ужасно плохое, — отреагировал парламентарий. — Точно также с абсолютным недоверием и презрением можно говорить обо всем, что бездоказательно предъявляют нам Соединенные Штаты. Иными словами, совершенно не обязательно владеть контекстом ситуации, чтобы понять, что она высосана из пальца».

Чепа отметил, что официальным лицам США следует вытащить «бревно из своего глаза», прежде чем предъявлять России за «сучок» в ее глазу.

«Когда мы принимали закон об иноагентах, столько шуму стояло в Америке! — воскликнул он. — Вспомнили и про права человека, и про много что еще. При этом в самих Штатах уже очень давно действует аналогичный, но гораздо более строгий закон, разработанный до таких мелочей, что нашему и не снилось! Там достаточно просто чихнуть по-русски, чтобы стать иностранным агентом, в то время как у нас для получения данного статуса необходимо получать финансирование из-за границы».

Парламентарий считает возникшую ситуацию одним из проявлений «двойных стандартов», которыми так славятся американцы.

«Я уверен, что вся эта возня с «киберпреступными организациями» — очередное вранье, уже порядком надоевшее всему миру, — посетовал собеседник ФАН. — Нашли какого-то парня-хакера, живущего в Москве и имеющего российский паспорт, а обвинили при этом почему-то всю страну. При чем тут вообще наше государство? Что за бред?»

Чепа уверен, что Россия не должна оставлять такие вещи без внимания и отреагировать на демарш официальных органов США.