Песков рассказал о документе, который могут принять на «нормандском саммите» в Париже

Москва, 5 декабря. Участники саммита в «нормандском формате» — Россия, Украина, Германия и Франция — могут принять некий необязывающий документ по итогам встречи в Париже 9 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал позитивным моментом то, что была проделана «домашняя работа». По его словам, по итогам встречи может быть принят некий документ. О том, как он будет называться, говорить пока рано, добавил Песков.

«Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения — это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем», — сказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь».

Он пояснил, что документ, о котором идет речь, носит необязывающий характер, однако можно ожидать, что в нем будут «зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».

Напомним, ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.