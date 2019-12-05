США предлагают 5 млн долларов за информацию о россиянине Якубце

Вашингтон, 5 декабря. Госдепартамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать россиянина Максима Якубца. Его в США считают лидером хакерской группы Evil Corp.

«Госдепартамент объявил о награде в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке или вынесению приговора в отношении лидера Evil Corp», — говорится в заявлении Минфина.

В Минюсте США добавили, что это самое крупное вознаграждение из всех, что американские власти когда-либо предлагали за информацию о предполагаемом преступнике в киберсфере.

По данным Минфина США, Якубец является лидером Evil Corp. Его и Игоря Турашева обвинили в хакерстве и мошенничестве. При этом США уверены, что Якубец работал в ФСБ РФ.

Как сообщала «Газета.ру», в Минюсте отметили, что власти России оказали помощь США в расследовании дела против Якубца. Уточняется, что правительство России в рамках Договора о взаимной правовой помощи предоставило ответ на запрос США, который был «в некоторой степени полезен» для расследования дела.

Вечером в четверг стало известно, что Вашингтон ввел санкции против 17 человек, в том числе в отношении российских и украинских граждан, меры касаются также семи компаний из России. Согласно сообщению Минфина, санкции связаны с кибербезопасностью, а именно с «вредоносной деятельностью в киберсфере». Под них попали также Якубец и Турашев.