Бесплатная раздача еды малоимущим спасет российскую экологию

Развитие фудшеринга в России поможет снизить нагрузку на мусорные полигоны и предотвратить появление газов. Такое мнение озвучила заместитель гендиректора «ЭкоЛайна» Елена Вишнякова.

В Государственной думе прошло обсуждение вопросов безвозмездной передачи еды нуждающимся. Заинтересованные в такой благотворительной деятельности компании вынуждены выбирать: либо сэкономить значительную сумму, передав просроченную продукцию на утилизацию, либо своевременно отправить ее в банки еды. Правда, в таком случае им придется заплатить налоги — на прибыль и НДС.

О том, как стимулировать бизнес сделать правильный выбор, за чей счет должен быть банкет и какие опасения возникают у представителей правительства в отношении такого движения — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Фудшеринг

Самого понятия фудшеринг в российском законодательстве нет, поэтому участники встречи сразу пояснили, что в основе дискуссии лежит разговор о продукции, «не утратившей свои потребительские свойства».

По данным последних исследований, объем пищевых отходов в составе твердых коммунальных в России составляет 17 миллионов тонн в год. При этом волонтерскими движениями спасается только семь тысяч тонн еды.

«Не каждое юридическое лицо выбирает для себя такой путь — заплатить налог с того, что не было реализовано, а было передано безвозмездно. Неразумное использование такого ресурса впоследствии влечет за собой пополнение этим ресурсом полигонов», — рассказала эксперт при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Наталья Беляева.

«Очень важно минимизировать не только риски, но и затраты бизнеса. В данном случае — минимизировать то, что выбрасывается многими тоннами на свалки. Это неправильно. Это как минимум будоражит общество» — поддержал ее депутат Николай Валуев.

Экологический аспект

О том, что выгоднее и безопаснее перерабатывать — просроченный продукт или упаковку от использованного — на круглом столе рассказал председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов.

«Пищевые продукты, срок годности которых еще не истек, переработчиками отходов не могут быть приняты как полезные вторичные материальные ресурсы. Продукт, который еще наполнен — будь то йогурт или курица в упаковке, или «Доширак», или Coca-Cola – облает низкой ценностью», — рассказал Неверов.

По его словам, передача еды благотворительным организациям могла бы решить данную проблему.

«Потом (после использования. — Прим. ФАН) уже к нам — переработчикам. Мы отсортируем, вытащим вторичный материальный ресурс, откомпостируем. Потом уже что-то экологически безопасное попадет на полигон. Вот какая здесь должна быть экономическая цепочка здесь», — пояснил участник встречи.

Схожую точку зрения озвучила и Вишнякова. По ее мнению, продукт как таковой — «это то, что портит вторичное сырье, снижает уровень переработки этого сырья, потому что бумага при соприкосновении с пищевыми отходами и небольшом прессовании на уровне мусоровоза — это уже не бумага, не сырье».

«В данный момент система фудшеринга — оформления на благотворительность — наверно, самый первый способ снизить эту нагрузку на полигоны, потому что любые негативные явления на полигоне чаще всего связаны с пищевыми отходами. Это как раз и есть источник реакции, источник газа. Если это оттуда убрать — это однозначно снизит нагрузку на окружающую среду», — заявила она.

Экономический аспект

Экономическое обоснование проблемы дал эксперт по налогообложению из «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирования» Владимир Константинов. Он считает, что фудшеринг — это «безусловно, полезная практика», однако обременительная.

«Налоговые затраты, на наш взгляд, являются неразумными. Компании проще подождать несколько дней — до истечения срока годности данных товаров, утилизировать их, чем направить на полезное дело», — рассказал Константинов.

«Да, мы отдаем себе отчет, что сам факт утилизации также сопровождается некоторыми расходами, но эти расходы существенно ниже, чем дополнительные налоговые затраты. 30–35% — разница в стоимости направления данных товаров на фудшеринг и утилизацию. Компании, которые участвуют в настоящее время в фудшеринге, имеют тяжелые налоговые гири на ногах», — пояснил эксперт.

Участник обсуждения также ответил на вопросы присутствующих, в том числе, о возможности отмены только одного из налогов.

«Хотелось, чтобы не было барьеров. Затраты только по НДС выше, чем расходы на утилизацию», — указал Константинов.

Свое отношение к возможности налогового послабления на заседании озвучил и замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Александр Смирнов. По его словам, возникает немало вопросов о том, каким будет механизм передачи продукции и справятся с ней в полном объеме те организации, которые уже занимаются соответствующей деятельностью.

«Это в принципе не дело Минфина. Но я помню 1990-е годы. Я приходил на мелкооптовый рынок и покупал банку консервированных сосисок, на которой было написано «Гуманитарная помощь. Не для продажи», — поделился Смирнов.

Он также поинтересовался, почему платить должно государство, а не те, кто планирует заниматься благотворительностью.

«Если сейчас компания должна заплатить за благотворительность свою, как вы это называете. Почему вы ситуацию разворачиваете именно таким образом, что теперь государство должно заплатить за то, что компания будет заниматься благотворительной деятельностью?» — обратился он к участникам круглого стола.

Кроме того, он указал, что на встречу не пришли сами представители бизнеса.

Зарубежный опыт

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения, замдиректора департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ Елена Трошина высказалась за развитие фудшеринга, но предложила изучить зарубежный опыт и «взять из него лучшее в наше законодательство».

«Если рассматривать Соединенные Штаты Америки — там из суммы, облагаемой налогом, могут быть вычтены расходы, затраченные на производство производственных товаров, которые безвозмездно были переданы на благотворительность. То есть производитель какую-то часть товаров уже производит, чтобы передать на благотворительность», — привела пример Трошина.

«На сегодняшний день предложено две меры — послабление в части налога на прибыль и НДС. Здесь нужно грамотно взвесить, что же является приоритетом при предоставлении такого налогового вычета. В целом, мы поддерживаем эту инициативу», — подытожила участница обсуждения.

Уверенно в поддержку высказалась и заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Елена Иваницкая.

«Русь»

Центральным гостем мероприятия стала член управляющего совета, президент благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» Юлиа Назарова. Она пояснила, что организации, которые занимаются сбором продуктов питания, по сути, спасают их, а также рассказала, каким образом строится их работа.

«Уникальность нашей технологии заключается в том, что мы максимально оперативно забираем продукцию. Например, сегодня нам присылают перечень тех продуктов, которые могут быть переданы и розданы в дальнейшем нуждающимся. Мы заказываем машины — причем, с соблюдением всех требований по перевозке — и уже на следующий день сразу раздаем», — рассказала она.

Участница встречи ответила на слова Минфина, пояснив, что подобных структур немало, а все, что поступает в фонд, подлежит строгой и прозрачной отчетности, что исключает возможность каких-либо махинаций. При этом принятие налоговых послаблений позволит расширить объемы оказываемой помощи, убеждена она.

«Например, открывать свои дополнительные отделения», — пояснила Назарова.

Глава «Руси» обратила внимание, что представители фонда всегда открыты к диалогу и готовы представить о своей работе всю необходимую информацию.