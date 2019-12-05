США продолжат давить на Турцию из-за покупки российских С-400

Вашингтон, 5 декабря. США намерены продолжать оказывать давление на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил журналистам замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.

«Мы уважаем право турецкого правительства принимать суверенные решения по поводу собственного будущего. Тем не менее у этих суверенных решений есть последствия», — заявил Руд.

Представитель Пентагона в очередной раз заявил, что Вашингтон обеспокоен покупкой Анкарой российских ЗРК. По его словам, этот вопрос «занимал существенное место в повестке переговоров» президентов США и Турции во время визита последнего в Вашингтон. Свои озабоченности Реджепу Тайипу Эрдогану также высказали некоторые члены Конгресса США.

«Короткий ответ... заключается в том, что мы не махнули рукой на этот вопрос. Мы продолжаем взаимодействовать с турками на этом направлении с целью убедить их встать на другой путь. Ведь есть старая поговорка: независимо от того, как далеко вы ушли по неверной дороге, никогда не поздно повернуть обратно. Мы продолжим с ними взаимодействовать, пытаясь урегулировать это позитивным образом», — цитирует ТАСС слова замглавы Пентагона.

Руд добавил, что Вашингтон не станет восстанавливать членство Турции в программе производства истребителя F-35, пока Анкара владеет С-400. Членство Турции в НАТО при этом под сомнение не ставится. По его словам, Дональд Трамп является не единственным лидером в НАТО, который ведет с Эрдоганом диалог по С-400.

Поставки российских систем ПВО вызвали кризис в отношениях Турции и США. Штаты выступают против сделки Москвы и Анкары по данному типу ЗРК. Вашингтон требовал от своего партнера по НАТО отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Анкара отказалась идти на уступки.

Ранее источник «Газеты.ру» сообщил, что после поставки первого полкового комплекта С-400 «Триумф» в Турцию они уже прошли испытания и показали результаты, превзошедшие ожидания покупателя. В ходе таких мероприятий, как правило, уточняется, на каких дальностях, высотах и курсах осуществляется обнаружение воздушных объектов, их устойчивое сопровождение в тех или иных режимах и соответствие полученных данных ранее заявленным тактико-техническим характеристикам.

Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование РЛС С-400, передавал RT.

В минувший понедельник американские сенаторы, республиканец Линдси Грэм и Холлен, призвали администрацию США ввести санкции против Турции в рамках закона CAATSA в связи с покупкой российских ЗРК. По мнению политиков, если не принять санкции сейчас, это станет «ужасным сигналом для других стран о том, что они могут уклоняться от выполнения законов США без каких-либо последствий».