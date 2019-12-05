Россия готова без предварительных условий продлить СНВ-3, заявил Путин

Сочи, 5 декабря. Россия готова до конца года без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил президент России Владимир Путин на очередном совещании по оборонной тематике.

Глава государства напомнил, что срок действия соглашения подходит к концу. По его словам, все предложения Москвы по продлению действия документа лежат на столе, однако никакой реакции от партнеров получено пока не было. Владимир Путин на совещании снова подтвердил позицию России по данному соглашению.

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально», — сказал Владимир Путин, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что только президент Франции Эммануэль Макрон ответил на его предложение по мораторию на распространение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Российский лидер также подчеркнул, что Москва не заинтересована в развязывании гонки вооружений и размещении таких ракет там, где их нет.

Напомним, договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Срок действия соглашения составляет 10 лет — до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Также предусмотрена возможность продлить действие документа не более, чем на пять лет — до 2026 года — по обоюдному согласию сторон.