Долги Сарраджа перед террористами ПНС Ливии спровоцировали очередной переворот в Триполи

Триполи, 5 декабря. Главарь террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж потерял контроль над своими боевиками из-за значительных долгов перед ними.

Террористы ПНС устроили вооруженные разборки у штаб-квартиры так называемого ПНС в центре Триполи. В результате перестрелки Саррадж и чиновники ПНС оказались заблокированными в административном здании. При этом боевики заблокировали все дороги, которые ведут к зданию.

По данным ливийских СМИ, в вооруженном противостоянии принимают участие охранники Сарраджа и террористы ПНС из города Мисурата. Боевикам и Мисураты удалось разоружить телохранителей самозванного «премьер-министра», в результате чего охранники Сарраджа лишились трех бронемашин и вооружения. Однако главной целью террористов из Мисураты был министр финансов ПНС Ливии Фараджа Бумтари.

После прибытия полиции к зданию штаб-квартиры ПНС Ливии перестрелка прекратилась, однако в ливийской столице сохраняется напряженная обстановка. Вооруженные боевики из Мисураты рассредоточились по городу, занявшись мародерством и другими бесчинствами.

По данным телеканала Libya Alhadath TV, после окончания перестрелки Фарадж Бумтари спешно покинул Триполи и направился в Тунис. Власть протеррористического Правительства национального согласия Ливии поддерживается силами различных бандформирований, которых щедро спонсирует Саррадж и его окружение. При этом некоторые группировки боевиков изредка предпринимают попытки устроить очередной переворот, в надежде получить контроль над финансовыми потоками. Кроме того, некоторые бандформирования не получают от Сарраджа обещанные деньги, после чего пытаются урегулировать вопрос с помощью силы.

Столкновения боевиков из Мисураты с охранниками Сарраджа свидетельствуют о том, что самозванный «премьер» теряет контроль над распределением денежных средств. Данный фактор может весьма плачевно обернуться для Сарраджа, так как боевики не привыкли к дисциплине и всегда готовы пустить в ход оружие, чтобы отстоять свои интересы.

По данным издания Lybia24, к очередной попытке переворота в Триполи мог быть причастен бывший глав ПНС Ливии Халифа аль-Гави. Кроме того, к бунту террористов из Мисураты мог быть причастен сам министр внутренних дел так называемого ПНС Фатхи Башага, который не прочь занять место Сарраджа.

В настоящее время западная часть Ливии контролируются боевиками так называемого Правительства национального согласия, искусственно сформированного при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны находится под контролем законного правительства Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение Ливии от террористов ПНС, захвативших западную часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы страны от боевиков ПНС, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.