«Коммерсантъ» поддержал фейк эмиратского телеканала о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Российская газета «Коммерсантъ» опубликовала очередной фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии. Почему российские издания не проверяют информацию арабских источников и СМИ — пытался разобраться ФАН.

«Коммерсантъ» поверил в дешевую инсценировку

Редакция «Коммерсанта» опубликовала на своем сайте материал, основанный на публикации одного из малоизвестных эмиратских телеканалов, который якобы взял интервью у бойца ЧВК «Вагнера». На видео — мужчина, лицо которого скрыто, представлен как Игорь Коликов. На протяжении всего «интервью» он не говорит ровным счетом ничего, что доказало бы его причастность к ЧВК «Вагнера».

Самое интересное, что 28 ноября этот же телеканал выпустил совсем смешное фейк-интервью, в котором щуплый молодой человек с высоким голосом бездоказательно рассказывает, как воевал в составе ЧВК «Вагнера» в Сирии. Примечательно, что оба этих интервью были сняты в одном помещении и, судя по всему, в одно время. Разве что специалисты телеканала догадались поменять книги, расположенные на столе. Еще более сюрреалистичным выглядит то, что в одном из интервью сверху лежит книга, на корешке которой огромными буквами написано «СССР». Выглядит как «клюква», которой бы позавидовали режиссеры американских боевиков 80-х.

Оба интервью были наполнены фотографиями, взятыми с первой страницы поисковика по запросу ЧВК. Примечательно, что фейковое интервью про Сирию было сделано так неумело, что ни одно антироссийское СМИ не стало его брать. Человек в кадре никак не подходил на роль человека, хоть как-то относящегося к военному делу.

Во случае с инсценировкой интервью бойца ЧВК «Вагнера» из Ливии была проведена определенная «работа над ошибками», однако все равно не достаточная для того, чтобы зритель поверил в увиденное.

Востоковед Андрей Онтиков в комментарии ФАН выразил уверенность, что видеоролик, тиражируемый «Коммерсантом», абсолютно ничего не доказывает и ни о чем не говорит.

«Делать какие-то выводы о том, что «Вагнер» действительно присутствует в Ливии на основе этого видео, я бы не стал. Посади меня, любого другого человека перед камерой, и он скажет абсолютно те же слова — без каких-либо доказательств, без какой-либо фактуры. Видео есть, идет какая-то широкая информационная кампания, чтобы доказать присутствие этой организации в Ливии», — подчеркнул Андрей Онтиков.

Старая схема

Схема легализации фейков о ЧВК «Вагнера» через арабские СМИ известна уже достаточно давно. Федеральное агентство новостей уже писало о подобных случаях, когда при помощи фото- и видеомонтажа либеральные СМИ пытались доказать присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии.

25 сентября издание Bloomberg «со ссылкой на источники» сообщило о присутствии сотрудников ЧВК «Вагнера» в Ливии. В качестве псевдодоказательства было приложено видео, на котором показано, как российский грузовой автомобиль «Урал» останавливается на блокпосте, после чего пассажир, лица которого не видно, высовывает загорелую руку из окна и говорит, что «едет в Адждабию». Журналисты ФАН, отыскали это видео в ливийском сегменте Facebook, а затем и нашли его оригинал, который на самом деле был снят в Сирии 17 сентября, а из кабины звучит исключительно арабская речь.

Кроме этого, в начале октября ряд аккаунтов в Facebook распространил видео, которые якобы являются доказательством российского присутствия в Ливии. Серия видеороликов, на которых слышна русская речь, была размещена одним из пользователей ливийского сегмента соцсети. Редакции ФАН удалось отыскать все оригинальные видеозаписи, куда при помощи грубого монтажа был добавлен русский голос. Как выяснилось, фейк распространялся запрещенной в РФ террористической группировкой «Братья-мусульмане»1, а оригинальные ролики были сняты во время боев с ИГИЛ1 (запрещена в РФ) в Сирте, в районе лагеря «Ярмук» под Триполи, в Бенгази, и даже на Синайском полуострове в Египте.

Следом за этим издание «ВладТайм» подхватило фейк о «российском присутствии в Ливии». В качестве «доказательства» было приведено фото, сделанное якобы в Ливии, на которой изображен военнослужащий Сил специальных операций (ССО) МО РФ. Однако ФАН удалось узнать, что кадр был сделан в Сирии, где бойцы ССО РФ принимали участие в боевых действиях, поддерживая правительственные силы президента Башара Асада на наиболее опасных направлениях.

Кругосветное путешествие ЧВК «Вагнера»

Если верить публикациям ангажированных СМИ, то получается, что ЧВК «Вагнера» давно присутствует по всему миру. Так, в начале 2019 года известный аферист Евгений Шабаев отправлял 300 российских бойцов в Венесуэлу, где они якобы охраняли президента страны Николаса Мадуро.

Чуть позже, в марте все тот же Евгений Шабаев отправил ЧВК «Вагнера» в Индию. Лже-атаману позвонил неизвестный пранкер и спросил его о присутствии ЧВК в Индии, однако Шабаев шутки не понял и удочку проглотил. Как по заказу, «военный эксперт» на полном серьезе около двух минут рассказывает, что, во-первых, российскую ЧВК нанял Китай, во-вторых, для проведения в Индии спецопераций против ядерной державы Пакистана, в-третьих, чтобы предотвратить ядерный конфликт в регионе.

Теперь же западные и либеральные СМИ «отправляют» ЧВК «Вагнера» в Ливию.

Фейки ради трафика

Резюмируя все вышеописанное, политолог Наталия Елисеева выразила мнение, что все эти фейковые материалы выпускаются российскими СМИ в погоне за трафиком и сенсацией.

С учетом того, что «Коммерсантъ» — уважаемое издание, в данной ситуации редакцию подвела погоня за рейтингами и довольная ограниченность в фактуре. Сама тема ЧВК освещается ограниченным рядом СМИ и используется для точечных ударов, но просмотры дает отличные. «Коммерсантъ» же не глядя процитировал ненадежный материал, который мы с вами обсуждаем, на чем и попался, — подчеркнула специалист.

При этом она отметила, что для основной массы либеральных изданий выдумать фейковую бездоказательную историю — дело пяти минут. Она вспомнила недавний скандал с «Фонтанкой», когда журналист издания Александр Ермаков опубликовал выдуманный комментарий якобы сотрудника ЧВК «Вагнер» о событиях, происходивших в Ливии. Теперь его ждет суд, поскольку мужчина, упоминаемый в статье «Фонтанки», никогда этого не говорил и не имеет вообще никакого отношения к ЧВК.

«Вопрос рейтингов и редакционного задания. Иногда эти два параметра превышают здравый смысл», — резюмировала Елисеева.

1 Организация запрещена на территории РФ.