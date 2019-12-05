Таролог проверила слухи об общем ребенке Линдеманна и Лободы

Москва, 5 декабря. Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не является отцом младшего ребенка певицы Светланы Лободы. Об этом заявила звездный психолог и таролог Марианна Абравитова.

Ранее стали распространяться слухи, что Линдеманн может быть отцом младшей дочери Лободы. Поводом для пересудов стало и то, что девочку назвали Тильдой. Марианна Абравитова проверила эти слухи. По ее словам, вторая беременность певицы не имеет никакого отношения к солисту Rammstein.

«Это, скорее, пиар-ход. Я думаю, что здесь договорные пиар-отношения. Таким образом они немножко пропиарили друг друга. У второго ребенка певицы отец совершенно другой», — сказала Абравитова в комментарии NewInform.

Ранее Лобода снялась в клипе солиста Rammstein на песню «Frau & Mann». В съемках также приняли участие сам Линдеманн, шведский исполнитель Петер Тэгтгрен и шведский актер Петер Стормаре, известный по ролям в фильмах «Фарго» и «Большой Лебовски». По сюжету, персонаж Линдеманна предпринял попытку изнасиловать героиню Лободы в своем кабинете, однако та разбила ему голову пепельницей. Режиссером клипа является россиянин Сергей Минадзе.

Отметим, в прессе тиражировались слухи об отношениях Тилля Линдеманна и Светланы Лободы, однако никто из них не высказывался по этому поводу.