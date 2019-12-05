Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность строительства газопровода в Китай через Монголию с участием третьих стран. Об этом по итогам встречи главы государства с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом рассказал вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

По его словам, президент во время переговоров подчеркнул, что стороны располагают хорошими возможностями для развития сотрудничества в области энергетики с привлечением третьих стран.

В четверг глава «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин подписали меморандум, предусматривающий проведение совместной оценки возможности поставок российского газа через Монголию в КНР.

Как отметил Гордеев, «Газпрому» предстоит в течение полугода проработать новый маршрут газопровода.

«Сейчас вовлекается в рабочую группу китайская сторона, поскольку этот газопровод должен обеспечивать газом не только Монголию, но и Китай. Сроки такие, жесткие», — уточнил он.

В настоящее время, по словам вице-премьера РФ, готовится технико-экономическое обоснование проекта.

«Надо понять, насколько это экономически все обосновано», — заключил Гордеев.

Напомним, на этой неделе Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста ввели в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Он предполагает транспортировку газа с месторождений в Восточной Сибири как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. По словам Путина, взаимодействие России и Китая в сфере энергетики с запуском «Силы Сибири» выходит на новый уровень.

В четверг на встрече с премьер-министром Монголии Путин заявил об уверенном развитии отношений Москвы и Улан-Батора и их диверсификации. Рост товарооборота в прошлом году составил, по его словам, 21%, а за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%.