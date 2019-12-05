Эрдоган назвал дату проведения второго саммита по Сирии

Лондон, 5 декабря. Второй саммит по Сирии с участием глав Турции, Франции, Великобритании и Германии состоится в феврале 2020 года в Стамбуле. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с руководителями турецких СМИ по итогам юбилейного саммита НАТО в Лондоне.

Турецкий лидер отметил, что в ходе саммита НАТО была достигнута договоренность о проведении ежегодных встреч по Сирии с участием лидеров Франции, Великобритании, Германии и Турции.

«Было принято решение проводить такой четырехсторонний саммит по меньшей мере раз в год. Теперь мы проведем саммит в феврале в Стамбуле. Мы приняли соответствующее решение», — пояснил Эрдоган.

Напомним, 3 декабря главы Турции, Франции, Германии и Великобритании провели встречу по Сирии на полях юбилейного саммита НАТО в Лондоне. Позднее Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценили прошедшую встречу.

В начале октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов на северо-западе Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.