Париж, 5 декабря. Люди с флагом курдских бандформирований «Отрядов народной самообороны» (YPG) присоединились к забастовке против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Ранее на акции протеста в столице Франции появились люди, преследующие определенные политические цели, никак не связанные с пенсионной реформой. Например, некоторые активисты стали выступать за свободу мигрантов, права которых якобы ущемляет Париж.

Также, по словам корреспондента ФАН, к забастовке присоединились курды: в толпе замечены люди с флагом боевиков из курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Демонстранты разожгли еще один костер в городе.

«Постоянно вижу медиков, бегущих на помощь. Одному раненному оказывают помощь на автобусной остановке», — сообщает корреспондент ФАН.

Как ранее сообщал сотрудник агентства, забастовка против пенсионной реформы в Париже переросла в стычки демонстрантов с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих слезоточивый газ, в городе постоянно слышны хлопки газовых гранат.

Некоторые участники акции поют песню «Happy Birthday to You» — у президента Франции Эммануэля Макрона день рождения 21 декабря.

Сегодня, 5 декабря, в Париже проходит всеобщая забастовка, направленная против пенсионной реформы. В городе закрыты большинство линий метро и автобусных маршрутов. В аэропортах Франции отменено 20% авиарейсов. В забастовке участвуют государственные больницы, театры, сотрудники сферы энергетики и водители грузовиков.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон при избрании на пост президента обещал, что повышения пенсионного возраста в стране не будет, однако совсем не затрагивать пенсионную систему Елисейский дворец не смог. Пенсионный бюджет Франции может получить многомиллиардный дефицит, если не условия сбора пенсионных отчислений не будут ужесточены. Новая реформа отменяет 42 специальных режима, которыми пользовались некоторые категории граждан, в том числе железнодорожники, юристы, сотрудники Парижской оперы и др.