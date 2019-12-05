Путин заявил об уверенном развитии отношений России и Монголии

Сочи, 5 декабря. Отношения России и Монголии уверенно развиваются, рост товарооборота в прошлом году составил 21%, а за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром азиатского государства Ухнагийном Хурэлсухом.

Глава РФ подчеркнул, что отношения двух стран все больше диверсифицируются, это хороший показатель.

«Здесь и продукция машиностроения, и сельское хозяйство, минеральные удобрения. Это, конечно, энергетика», — указал Путин.

Президент напомнил, что «Газпром» начал поставки сжиженного природного газа, а «Роснефть» закрывает 80% потребности Монголии в нефтепродуктах. Не стоит забывать также о поставках электроэнергии, добавил Путин.

«Безусловно, мы готовы содействовать диалогу Монголии с Евразийским экономическим союзом», — сказал президент, отметив, что знает о заинтересованности государства в этом вопросе.

Премьер-министр Монголии во время встречи с российским лидером передал ему «горячие» приветствия от президента страны Халтмаагийна Баттулги. Он рассказал, что парламент Монголии не так давно ратифицировал договор о дружеских отношениях с РФ и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Хурэлсух отметил также, что провел переговоры с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Он назвал их плодотворными — по итогам визита подписи поставили на 12 документах.

Напомним, Путин еще в сентябре пригласил главу правительства Монголии посетить Россию. Глава государства выразил надежду на то, что Москва и Улан-Батор будут двигаться вперед.

Первый зампред председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков увидел в договоре о дружественных отношениях России и Монголии большие возможности для сотрудничества. Депутат обратил внимание на выгодное геополитическое положение Монголии в Азиатском регионе, которое позволит реализовать различные совместные проекты.