Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа

Вашингтон, 5 декабря. Демократы США запускают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, отвечая на вопросы журналистов.

Она уже поручила председателю юридического комитета Джерролду Надлеру подготовить обвинения против Трампа, чтобы поставить вопрос о лишении его полномочий, пишет НСН.

«На кону стоит наша демократия. Президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать, поскольку он вновь пытается в своих интересах извратить процесс выборов. Президент злоупотребил своими полномочиями, поставив под угрозу честность наших выборов», — подчеркнула Пелоси.

Отметим, что формальным поводом для импичмента стали сообщения американских СМИ о том, что Трамп якобы оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, требуя возбудить уголовное дело против сына своего основного конкурента на выборах — демократа Джо Байдена. Американские издание уточнили, что Трамп обещал лишить Киев финансирования в случае отказа, отмечает портал «Дни.ру».

Примечательно, что и Трамп, и Зеленский, опровергают слухи о «давлении» со стороны Белого дома. Более того, президент США обнародовал стенограмму разговора, однако это не убедило демократов, решивших объявить импичмент до следующих выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Трамп заявил, что, если его противники действительно решатся на подобный шаг, это станет опасным прецедентом, который покажет, что процедуру импичмента можно будет использовать против кого угодно в рамках политической борьбы.