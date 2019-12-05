Габулов покинул пост президента ФК «Алания»

Владикавказ, 5 декабря. Владимир Габулов ушел с поста президента ФК «Алания Владикавказ», сообщил осведомленный источник.

Бывший вратарь сборной России не поладил с новым учредителем клуба — бизнесменами из Красноярска. Как передает телеканал «360», речь идет о семье Даниила Гуриева.

В клубе не комментируют эту информацию. Напомним, что Владимир Габулов — голкипер и двукратный чемпион России, обладатель Кубка России и Кубка UEFA.

Ранее уже появлялась информация об уходе Габулова. Но президент клуба говорил, что ситуация разрешилась положительно и он продолжит работу.

Ранее старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал инициативу профильного комитета Госдумы вернуть на стадионы пиво.

Он считает, что для Европы это нормальная практика. Часть вырученных средств можно было бы использовать на поддержку футбольной лиги.