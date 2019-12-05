В Совфеде рассказали, зачем Украина пугает Европу повышением цен на газ

Пугая Европу повышением цен на газ, Украина пытается саботировать встречу «нормандской четверки». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Сергей Калашников.

Повышение цены

Цены на газ в страны Европейского союза могут вырасти вдвое в случае остановки транзита российского газа через Украину с 2020 года. Такое заявление сделал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться. Например, в марте 2018 года, когда «Газпром» отказался поставлять предоплаченный газ, цена выросла на 80% за несколько часов», — заявил Коболев.

При этом он добавил, что рост цены на территории Европейского союза будет означать рост цены и на Украине. Кроме того, Коболев считает маловероятным сценарий, при котором Россия продолжит поставлять газ на транзит без заключения контракта с Украиной.

«Но если гипотетически предположить, что контракта нет, а поступление газа есть, то прием такого ресурса несет для Украины определенные риски. Если принимать газ без контракта, у нас не будет оснований для его замера. И, соответственно, любая сторона, например, российская, может обвинить нас в краже газа. К тому же, нас могут обвинить в контрабанде. Это серьезный вопрос», — добавил Коболев.

Действующий контракт на транзит газа между Украиной и РФ истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Европейская комиссия проводят трехсторонние консультации по продолжению транзита.

Удар по «нормандской четверке»

Отвечая на вопрос, зачем Украина пугает Европу ростом цен на газ, сенатор Сергей Калашников выразил мнение, что Киев таким образом пытается нанести урон репутации России.

«Это попытка оказать давление на Россию, создать для нас негативный фон в Европе, а также акция по саботажу встречи «нормандской четверки», — считает сенатор.

При этом политик считает, что в этом вопросе не стоит рассчитывать на Европу, поскольку уже принятые решения «нельзя назвать умными». Сенатор уверен, что экономика Европы стала заложницей политических игр Украины.

«Поэтому заявление Украины нужно рассматривать, исходя исключительно из политического контекста», — заключил Сергей Калашников.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что здесь Украина заняла достаточно интересную позицию. Если при бывшем президенте Украины Петре Порошенко Киев старался вовсю играть в поддавки и выполнять малейшее указание из Брюсселя, то Украина Владимира Зеленского не играет в открытую.

«Заявление о газе — это заявление в стиле Игоря Коломойского. Добрый президент и злой олигарх разводят Брюссель на новые финансовые вливания и соответственно готовы рискнуть. Они идут ва-банк. С одной стороны, они хотят дружить с Москвой, с другой говорят, что неплохо бы надавить Брюсселю на Москву и заставить газ идти по европейской трубе, обогащая украинский бюджет. Ничего личного, только бизнес», — заключил Антон Бредихин.

Ранее Украина угрожала, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.