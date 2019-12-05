Министр экономики Украины пожаловался на маленькую зарплату

Киев, 5 декабря. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов признался, что вынужден экономить, поскольку его зарплаты хватает только на такси.

По его словам, маленькой зарплаты в 18 тысяч гривен на министерском посту «ни на что не хватает», передает украинское информагентство «Униан».

«То что мне приходит на счет, хватает только на Uber (Компания таксоперевозок. — Прим. ФАН). Зарплаты, я думаю, это тоже болезненный вопрос», — приводит слова Милованова «Комсомольская правда в Петербурге».

Милованов добавил, что при этом старается обеспечивать достойное вознаграждение труда своим заместителям.

В пересчете на рубли ежемесячный доход украинского министра экономики составляет примерно 47 тысяч. На логично возникающий вопрос, на что в таком случае он живет, Милованов ответил, что имеет сбережения.

В октябре министр экономического развития Украины заявлял, что чувствует, как родина приближается к «экономическому прорыву». Милованов говорил, что государство имеет все шансы стать успешным и привлекательным для инвесторов, если его нынешнее руководство решит застарелые проблемы. Он констатировал, что вернулся из США и понял: на родине ему «лучше».

На маленькую зарплату в августе текущего года пожаловался другой представитель Украины. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сказал, что недоволен доходом депутатов Верховной рады. По его мнению, народные избранники сегодня получают 1,9 тыс. долларов (125,4 тыс. рублей). Такая зарплата выглядит неплохо по сравнению с минимальной, но слишком мала для депутата.

Ранее НСН сообщала, что содержание президента Украины Владимира Зеленского и его офиса в 2020 году составит около 39,9 миллиона долларов. В 2019 году те же статьи расходов обошлись государственному бюджету в 38,2 миллиона долларов, а в 2018 году — в более чем 40,4 миллиона долларов.