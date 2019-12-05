Путин пообещал обдумать возможность реализации волонтерских проектов без НКО

Сочи, 5 декабря. Президент России Владимир Путин пообещал обдумать вопрос о реализации волонтерских проектов без создания некоммерческой организации (НКО).

Глава государства встретился с лидерами волонтерского движения на Международном форуме добровольцев в Сочи. В ходе встречи к российскому лидеру обратилась «серебряный волонтер», автор проекта «Бабушка на час» Вера Лазарева​​​. Женщина попросила президента рассмотреть вопрос о возможности реализации волонтерских проектов от имени физических лиц.

«Мне нужно, чтобы бабушки и дедушки могли писать свои проекты не только от НКО и реализовывать свои проекты. Это такой пласт движения людей с хорошим сердцем, поэтому рассмотрите вопрос, поддержите нас», — попросила Лазарева.

В свою очередь глава государства пообещал рассмотреть данный вопрос.

«Хорошо, вы правы абсолютно. Таких нюансов не чувствуешь из Москвы», — сказал Путин.

Кроме того, женщина рассказала главе государства, что в настоящее время в ее организации работают более пяти тысяч волонтеров в 32 муниципалитетах Волгоградской области. По ее словам, «бабушки на час» осуществляют свою деятельность в детских домах. Они прививают детям кулинарные навыки, а также учат их рукоделию и языкам.

«Мы приходим на час или на два, там все есть, только бабушек нет. Мне сейчас что нравится, сейчас и дедушки уже к нам подошли», — отметила Лазарева.

Ранее Владимир Путин объявил об увеличении размера гранта на поддержку конкурса «Добровольцы России». По словам президента, размер гранта будет увеличен в два раза.