Сирия итоги за сутки на 6 декабря 06.00: курдские теракты на севере Сирии, США ввели войска в Хасаку

Сирия, 6 декабря. Несколько взрывов прогремели на севере Сирии, США ввели войска в Хасаку несмотря на заявления главы Пентагона, САА смогли продвинуться на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли террористическим группировкам в Латакии, Алеппо и Хаме, смогли освободить базу ПВО под Умм ат-Тина в Идлибе.

ВКС РФ: наносили удары по позициям террористов в Алеппо и Идлибе.

ВС РФ: отправили на северо-восток Сирии конвой снабжения в сопровождении боевых вертолетов.

Армия Турции и союзные силы: противостояли курдским боевикам в Ракке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): убило местного чиновника в Дейр-эз-Зоре, заявили об успешном нападении на силы пешмерги в Ираке, атаковали курдских боевиков под Аль-Багузом.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА в Латакии, Хаме и Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в подрыве турецкого конвоя в Алеппо и терактах на севере Сирии, напали на протурецкие силы в провинции Ракка, минируют различные объекты в зоне безопасности на севере Сирии, столкнулись с протестами в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: заявила о выводе американских войск с северо-востока Сирии, ввела новый конвой на территорию провинции Хасака, схватила боевиков из «спящей ячейки» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Израиля: нанесли удар по иранским силам в районе Абу-Кемаля.

Провинция Латакия

На севере провинции Латакия продолжаются столкновения между правительственными силами и террористами, связанными с коалицией «Тахрир аш-Шам». Как сообщает источник в Twitter (@OGNreports), части САА нанесли ракетный удар по позициям боевиков в районе населенного пункта Кабана. На данный момент нет сообщений о попытках продвижения правительственных войск.

Провинция Алеппо

Мощный взрыв произошел на пути следования конвоя турецкой армии в провинции Алеппо. Конвой направлялся на военную базу в районе деревни Балдак к югу от города Джераблус. По сообщениям новостного источника в Twitter (@SyriCall), в результате взрыва есть раненые среди турецких военнослужащих. Судя по фотографиям с места событий, которые приводит источник (@mohamad_rasheed), в результате взрыва была уничтожена по крайней мере одна машина турецкого конвоя.

Взрыв под Джераблусом стал очередным эпизодом в серии террористических актов, происходящих по всему северу Сирии после начала операции «Источник мира». В их организации подозревают курдских террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики застрелили члена «гражданского совета» в деревне Дарнадж на территории провинции Дейр эз-Зор, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Мужчина был застрелен прямо перед своим домом. Всего спустя несколько часов силам коалиции США при поддержке курдских боевиков удалось захватить «спящую ячейку» ИГИЛ, осуществившую покушение, сообщил источник в Facebook (@Alialigma).

Террористы ИГИЛ атаковали курдских боевиков в районе населенного пункта Аль-Багуз. Американский аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965) сообщает, что в результате нападения в Дейр-эз-Зоре были убиты и ранены трое курдских боевиков из проамериканских формирований.

Минувшей ночью два истребителя F-35I из состава 140-й эскадрильи ВВС Израиля нанесли удар по иранским силам в районе города Абу-Кемаль, сообщает источник в Twitter (@BabakTaghvaee). Источник утверждает, что ударом был уничтожен груз ракет, переправленных КСИР через границу Ирака на территорию Сирии.

Днем в городе Аль-Басира в Заевфратье начались массовые демонстрации против американской оккупации нефтегазовых ресурсов Сирии и власти курдских боевиков из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Как сообщают различные источники, в том числе агентство DeirEzzor24, жители Аль-Басиры требуют перераспределения доходов, полученных от продажи нелегально добытой нефти.

Напомним, вчера представители арабских племен Заевфратья провели встречу с представителями курдских боевиков на территории месторождения «Аль-Омар». Арабские лидеры потребовали, чтобы часть доходов от краденой нефти направлялась на обеспечение элементарных потребностей населения региона, страдающего от тяжелейшего гуманитарного кризиса и тотальной безработицы. Главари курдских боевиков отказали, предложив взамен дать взятку шейхам племен. В ответ те обещали поднять восстание по всему Заевфратью.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между САА и боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». В течение дня бои шли с переменным успехом: по сообщениям различных источников, террористам удалось отбить атаки САА в районе Умм-Джеляль и нанести успешный артиллерийский удар по штабу правительственных сил в населенном пункте Хайяра.

Артиллерия САА в ответ поразила силы террористов в районе населенных пунктов Умм ат-Тинах, Сихаль, Умм-Джеляль, Тахтая и Аль-Фарджа, сообщает источник в Twitter (@MasarPressNet).

Ближе к концу дня стало известно, что в ходе упорных боев на юге Идлиба правительственные войска смогли выбить террористов с территории базы ПВО Аль-Катиба аль-Махджура. Источник в Twitter (@islamicworldupd) сообщает, что САА после серии неудач удалось продвинуться к востоку от населенного пункта Умм ат-Тина.

Провинция Ракка

Курдские террористы атаковали протурецкие силы в провинции Ракка. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), столкновения идут в районе населенного пункта Арида. В ходе боев были убиты двое бойцов протурецкого ополчения, сообщает аналитический источник в Twitter (@EsicsTeam).

Между тем армия Турции заявила о предотвращении ряда терактов и минирований на севере Сирии, в зоне безопасности в провинциях Ракка и Хасака. Как сообщает официальный турецкий военный аккаунт (@tcsavunma), курдские террористы минируют дороги, мосты и их опоры, а также используют панели электрощитов для закладывания взрывчатых веществ.

Провинция Хама

Артиллерия САА наносила удары по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Хаваш на западе провинции Хама, в районе долины Аль-Габ, сообщил новостной источник в Twitter (@thiqanewsagency). Кроме того, по сообщению агентства Step News, правительственные силы, дислоцированные в районе лагеря «Джурин», нанесли артиллерийские удары по террористам в районе деревни Сармания в этом же районе. Правительственные войска нанесли удар по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», расположенным районе деревни Аль-Амакия на западе провинции Хама, в районе долины Аль-Габ. О работе тяжелой артиллерии САА сообщает новостной источник в Twitter (@thiqanewsagency).

Провинция Хасака

В течение дня три взрыва произошли на территории города Рас аль-Айн в провинции Хасака, который находится под контролем протурецких сил. Первый взрыв, как сообщает сирийское новостное агентство SANA, произошел на улице Аль-Курнич. Позже произошел двойной теракт с использованием заминированных автомобилей в районе перекрестка Аль-Джуза. Первый из взрывов привел лишь к материальному ущербу, а вторым был убит один местный житель, и получили ранения еще шестеро человек.

Новые взрывы в Рас аль-Айне, который находится на территории, подконтрольной протурецким силам, стали продолжением серии терактов на севере Сирии. Теракты, которые продолжаются уже несколько дней, предположительно организованы курдскими боевиками, связанными с террористической «Рабочей партией Курдистана».

Между тем крупный конвой ВС РФ проследовал в направлении аэропорта города Камышлы на севере Хасаки. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), российские силы были замечены на международной автотрассе М4. В составе конвоя было не менее 15 грузовиков с логистическим и военным оборудованием, а также машины охранения. Конвой прикрывали боевые вертолеты, следующие на малой высоте.

Тем временем в Вашингтоне глава Пентагона Марк Эспер заявил о завершении вывода американских оккупационных сил с территории северо-восточной Сирии. По сообщениям американских СМИ, американский военный министр заявил, что на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор остаются около 600 американских военнослужащих, задача которых состоит в обеспечении контроля над нефтегазовыми ресурсами Сирии.

Несмотря на заявления Эспера, новый конвой американских войск вошел на территорию Сирии через нелегальный пограничный переход «Аль-Валид» на востоке провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), конвой прошел через город Камышлы и направился на запад. На распространяемых источниками видео можно заметить в составе конвоя нефтевозы и тяжелую строительную технику, а также большое количество контейнеров с оборудованием. Стало известно, что в провинцию Хасака были переброшены пять бронеавтомобилей Humvee и около 30 военнослужащих. Они были размещены на территории незаконно созданного аэродрома Хираб аль-Джир в Хасаке.

Ирак

Медиаисточники террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) заявили об успешном нападении на отряды курдского иракского ополчения пешмерга на территории провинции Дияла в Ираке, сообщил аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965). В ходе нападения были убиты или получили ранения девять курдских бойцов.

Курдские источники в иракской провинции Дияла фиксируют резкий рост числа нападений «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Как сообщает иракское курдское издание Rudaw, за минувшие двое суток террористы ИГ трижды атаковали иракские силы безопасности: погиб один военнослужащий армии Ирака, пятеро бойцов шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», а еще 15 бойцов получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.