Путин пошутил над молодым Дед Морозом в Сочи

Сочи, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин на форуме «Доброволец» в Сочи встретился с волонтером Владимиром Смирновым из Иваново, который в 2002 году создал «службу Деда Мороза» и с тех пор навещает больных детей в облике зимнего волшебника.

Глава государства пошутил, что на деда Смирнов пока не похож, «но борода уже есть». Волонтер в ответ признался, что действительно еще слишком молод, чтобы зваться дедом, однако он к этому уверенно идет.

Смирнов рассказал президенту, как смертельно больной 10-летний Леша, который ни с кем не разговаривал, среагировал на Деда Мороза. Он шепнул на ухо волонтеру: «Я в тебя верю», а через две недели мальчика не стало, пишет KP.ru.

«Можно я вас обниму?» — спросил Путин, услышав эту историю, и обнял Деда Мороза.

Путин обнял Деда Мороза: Президент поблагодарил волонтера, организовавшего службу Деда Мороза, выезжающего к больным детям pic.twitter.com/K52JMTASz6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 декабря 2019 г.

Отметим, что сам Путин в этом году тоже ненадолго станет Дедом Морозом и исполнит заветное желание мальчика Андрея из Ставрополья, который признался, что всегда хотел побывать в Красной Поляне. Глава государства принял участие в акции «Елка желаний», участники которой должны исполнить мечту ребенка, чей конверт они вытянули.



Желание побывать в других частях России оказалось своеобразным трендом нынешней «Елки желаний». Так, маленький Иван из Петербурга и Ксения из-под Нижнего Новгорода написали, что хотят побывать в Москве.