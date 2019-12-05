Власти Тамбова не признают аварийным дом со сквозными трещинами

В Тамбове жители многоквартирного дома своими руками пытаются спасти его от обрушения. В самом центре города, по улице Октябрьская 63, в подвале дома упало перекрытие, просела несущая стена, а в квартирах появились сквозные трещины. Граждане на протяжении многих лет просят у местной администрации о помощи, но результатов по-прежнему нет.

«Пока ничего не решается, одни отписки. Самое интересное — наш дом признали в неудовлетворительном техническом состоянии, и его должна еще признать аварийным вневедомственная независимая комиссия, — поделилась с Федеральным агентством новостей одна из жительниц дома по имени Вера.

«В 1986 году покрасили панели, полы в коридорах и побелили. Все!» — продолжила она.

Люди вынуждены покинуть дом в страхе за собственные жизни. На сегодняшний день в здании проживают более 20 человек, в том числе дети. Самой младшей жительнице этого дома всего четыре года.

«Мы в съемном жилье живем. Мы ужас пережили, — рассказал сосед Веры Алексей. — Но наша бабушка оттуда не хочет переезжать, она там всю жизнь прожила».

Еще одна жительница ветхого дома Елена тоже вынуждена переехать из своей квартиры: в ее комнате появилась сквозная трещина.

«Залепим трещину, а она сильнее… Потом опять залепим, — рассказала она. — Полтора года назад приходили комиссия и представители мэрии, сказали, что ни о каком ремонте — ни о капитальном, ни о каком-либо другом — речь идти не может. Дом такой аварийный, что не подлежит никаким ремонтам».

В ответ на запрос Федерального агентства новостей местная администрация города Тамбова в соответствии с Жилищным кодексом РФ сообщила, что дом включен в программу капитального ремонта по общему имуществу собственников на 2034–2036 года. А ремонт фундамента запланирован на 2031–2033 годы. Последний ремонт в тамбовском «доме с привидениями» проводился в 1986 году, и жители резонно опасаются, что до намеченного ремонта здание просто не доживет.

«И если дом, строительство которого произошло в 1896 году, ни разу капитально не ремонтировался, то какой капитальный ремонт ему предстоит? Там кирпичи на стенах уже рассыпаются», — пожаловалась ФАН жительница Вера.

«Мы в подвале целую стену возвели! Но разваливается все гораздо быстрее, чем мы ремонтируем. Если не делать там ничего, дом давно бы уже рухнул», — рассказал местный житель Алексей.

Федеральное агентство новостей следит за развитием событий. Жильцы надеются, что администрация все же сможет в скором времени признать дом аварийным и подлежащим сносу.

Ранее ФАН сообщал, что барнаульский комитет ЖКХ хочет переселить жильцов одного аварийного дома в другой через суд.