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Власти Тамбова не признают аварийным дом со сквозными трещинами

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Власти Тамбова не признают аварийным дом со сквозными трещинами

В Тамбове жители многоквартирного дома своими руками пытаются спасти его от обрушения. В самом центре города, по улице Октябрьская 63, в подвале дома упало перекрытие, просела несущая стена, а в квартирах появились сквозные трещины. Граждане на протяжении многих лет просят у местной администрации о помощи, но результатов по-прежнему нет.

«Пока ничего не решается, одни отписки. Самое интересное — наш дом признали в неудовлетворительном техническом состоянии, и его должна еще признать аварийным вневедомственная независимая комиссия, — поделилась с Федеральным агентством новостей одна из жительниц дома по имени Вера.

Власти Тамбова не признают аварийным дом со сквозными трещинами

«В 1986 году покрасили панели, полы в коридорах и побелили. Все!» — продолжила она.

Люди вынуждены покинуть дом в страхе за собственные жизни. На сегодняшний день в здании проживают более 20 человек, в том числе дети. Самой младшей жительнице этого дома всего четыре года.

«Мы в съемном жилье живем. Мы ужас пережили, — рассказал сосед Веры Алексей.  — Но наша бабушка оттуда не хочет переезжать, она там всю жизнь прожила».

Власти Тамбова не признают аварийным дом со сквозными трещинами

Еще одна жительница ветхого дома Елена тоже вынуждена переехать из своей квартиры: в ее комнате появилась сквозная трещина.

«Залепим трещину, а она сильнее… Потом опять залепим, — рассказала она. — Полтора года назад приходили комиссия и представители мэрии, сказали, что ни о каком ремонте — ни о капитальном, ни о каком-либо другом — речь идти не может. Дом такой аварийный, что не подлежит никаким ремонтам».

В ответ на запрос Федерального агентства новостей местная администрация города Тамбова в соответствии с Жилищным кодексом РФ сообщила, что дом включен в программу капитального ремонта по общему имуществу собственников на 2034–2036 года. А ремонт фундамента запланирован на 2031–2033 годы. Последний ремонт в тамбовском «доме с привидениями» проводился в 1986 году, и жители резонно опасаются, что до намеченного ремонта здание просто не доживет.

«И если дом, строительство которого произошло в 1896 году, ни разу капитально не ремонтировался, то какой капитальный ремонт ему предстоит? Там кирпичи на стенах уже рассыпаются», — пожаловалась ФАН жительница Вера.

Власти Тамбова не признают аварийным дом со сквозными трещинами

«Мы в подвале целую стену возвели! Но разваливается все гораздо быстрее, чем мы ремонтируем. Если не делать там ничего, дом давно бы уже рухнул», — рассказал местный житель Алексей.

Власти Тамбова не признают аварийным дом со сквозными трещинами

 

Власти Тамбова не признают аварийным дом со сквозными трещинами

Федеральное агентство новостей следит за развитием событий. Жильцы надеются, что администрация все же сможет в скором времени признать дом аварийным и подлежащим сносу.

Ранее ФАН сообщал, что барнаульский комитет ЖКХ хочет переселить жильцов одного аварийного дома в другой через суд. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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