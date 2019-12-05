Журналисты ФАН взяли в руки оружие

Принято считать, что журналисты не должны брать в руки оружие. Это известное, пусть и довольно спорное, правило опровергли участники очередного этапа турнира «Кубка председателя ДОСААФ Москвы по спортивному стрелковому многоборью», который состоялся 5 декабря в Москве.

Мероприятие прошло на базе Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ РФ близь знаменитой Поклонки. Кубок проходит уже не первый год.

«Цель соревнований — популяризация спортивного стрелкового многоборья среди жителей Москвы. В составе команд-участников учащиеся гражданских вузов, военно-патриотических клубов, представители органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и средств массовой информации», — рассказали организаторы.

СМИ прицеливаются

В стрельбе из малокалиберной винтовки, малокалиберного пистолета и арбалета соревновались журналисты различных изданий, а также блогеры. Федеральное агентство новостей на Кубке представляли Андрей Союстов, Игорь Лукьянов и Наталья Макеева. Никто из журналистов ФАН ранее профессионально стрельбой из огнестрельного оружия не занимался, а с арбалетом все трое и вовсе практически первый раз имели дело.

В этом этапе турнира приняли участие восемь команд по три человека. Помимо «тройки» ФАН, в тир прибыли представители «Нашей версии», ТАСС, «Красной звезды», «Военно-промышленного курьера», «Вечерней Москвы» и «Московской правды», а также команда «Блогеры специального назначения».

Турнир начался со стрельбы из «мелкашки» — однозарядной винтовки СМ-2 производства Ижевского машиностроительного завода, разработанной еще в 1963 году. Лежа на карематах, авторы ФАН целились в мишени, находившиеся на расстоянии 100 метров. Инструктора тира отметили высокую кучность стрельбы у всех троих.

Затем Союстов, Лукьянов и Макеева приступили к самой сложной части турнира — к стрельбе из арбалета по мишеням с расстояния в 10 метров. Наилучший результат показал Игорь Лукьянов, несмотря на то, что стрелял из арбалета впервые

Завершающей стала стрельба с 25 метров из легендарного самозарядного мелкокалиберного пистолета, разработанного в 1946-1948 годах в СССР и принятого на вооружение в 1950 году.

После краткого перерыва состоялась церемония награждения победителей и участников соревнований. Организаторы отметили, что в турнире неожиданно приняли участие много представительниц прекрасного пола, многие из которых показали отличный результат.

Ламповая «Марго» и мобилизация

По окончании соревнований журналисты ФАН поделились своими впечатлениями от прошедшего мероприятия.

«Есть ли на свете что-нибудь более теплое и ламповое, чем советский малокалиберный спортивный «Марголин»? Ну, разве что котенок! – уверен Союстов. — Пистолет, который даже не стреляет, а «мурлыкает». Его выстрел не в пример тише, чем у бахающих люгеровским «девятками» (калибром девять миллиметров. — Прим. ФАН) «Ярыгиных», «Глоков», «Зиг Зауэров» или «Чезетов». Отдачи почти нет».

По словам Союстова, в руке «Марго» сидит как влитой и выглядит крайне изящно.

«Недаром, когда Лукас подбирал оружие на роль «бластера» для принцессы Леи из первой трилогии «Звездных войн», он остановил свой выбор именно на советском «Марголине», — напомнил он. — Не ствол — игрушка! Уже за одно то, что во время мероприятия в стрелково-спортивном клубе его организаторы из ДОСААФ предоставили мне возможность пострелять из «Марго», я им крайне благодарен. А ведь была еще и малокалиберная винтовка — тоже способная согреть душу и вызвать массу приятных воспоминаний у любого, кто учился в советской школе. И «на десерт» — спортивный арбалет. Последний я держал в руках чуть ли не первый раз в жизни, но, как говорится, приятно познакомиться!.. Вообще, мне кажется весьма символичным, когда на стрелковом рубеже оказываются сотрудники СМИ и блогеры. Уметь разить не только метким словом, но и пулей/стрелой — это хороший «дуплет».

Лукьянов выразил большую благодарность ДОСААФ Москвы за прекрасную организацию мероприятия, прошедшего в дружелюбной атмосфере.

«В упорной и честной борьбе команде военкоров РИА ФАН удалось завоевать бронзу в стрельбе из арбалета, — сообщил он. — В стрелковых дисциплинах удача улыбнулась коллегам из других СМИ. Удивили и одновременно восхитили девушки-журналистки, собравшие несколько медалей различного «номинала». Не подвели и российские блогеры: в итоге они и заняли первое место в общекомандном зачете. Знаком «Отличный стрелок» были награждены шесть журналистов, выполнивших строгий норматив. Почетные награды заслуженно достались сотрудникам «Версии», «Вечерней Москвы», «Московской Правды» и СМИ центрального совета ДОСААФ».

Макеева в свою очередь обратила внимание на уникальную возможность для представителей СМИ подержать в руках оружие.

«В условиях современной сетевой или, как еще иногда говорят, гибридной войны на первый план выходит ее информационная составляющая, — объяснила она. – Слово в наше время — оружие, и роль его возрастает с каждым днем. На журналистах России лежит огромная ответственность в донесении до жителей нашей страны, а также мирового сообщества правды о событиях в РФ и за ее пределами. Мы находимся в буквальном смысле слова под обстрелом фейков, вбросов, искажений и так далее. Больше нельзя быть «циничным профессионалом». Честный журналист — это в любом случае патриот России, вне зависимости от «правых» или «левых» нюансов его позиции. Наша задача — участие в отстаивании суверенитета и территориальной целостности России. Нейтральной журналистики нет и быть не может. Да, мы выбираем сторону — это нормально, это правильно. Мы именно на стороне России участвуем в глобальном противостоянии с силами глобального Запада. Отрицать это, по меньшей мере, наивно и глупо, а если называть вещи своими именами, то просто подло. Правда, коллеги?»

По мнению Макеевой, именно поэтому сотрудникам российских СМИ, да и всему обществу, необходима мобилизация сознания.

«Необходимо понимание того, что мы живем не в мире добрых зайчиков и белочек, а в мире злобных хищников, которым нужны наши ресурсы, для которых именно Россия — главное препятствие на пути к глобальному мировому доминированию. И давайте признаем очевидное: мобилизация равна милитаризации. Как говорится, не надо стесняться своих комплексов — зенитно-ракетных, естественно. А еще — желания научиться стрелять и быть готовым при необходимости применить эти умения», — уверена она.

Союстов, Лукьянов и Макеева признались, что хотели бы в дальнейшем принимать участие в подобных мероприятиях ДОСААФ и других организаций.

Приближаясь к заповеди «Не убий»

Нет никаких сомнений, что прошедшие соревнования — отнюдь не протокольное мероприятие. По сути Кубок — приглашение к дискуссии на тему отношений журналистов и оружия. В том числе в зоне боевых действий, где, по сложившей этике, представители СМИ должны быть безоружны и носить гражданскую одежду, желательно — с хорошо различимой надписью PRESS.

Однако конфликт в Донбассе показал, что для противника такая «маркировка» — мишень куда более интересная, чем очередное зеленое пятно камуфляжа.

«С «Лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом. Сквозь огонь и стужу мы прошли», — поется в известной «Песне военных корреспондентов» на стихи Константина Симонова — корреспондента газеты «Красная звезда» во время Великой Отечественной войны.

Кстати, «попрание» принципа «журналист не берет в руки оружие» стало одной из послевоенных претензий Запада к СССР.

Прокомментировать отношения СМИ и оружия ФАН попросил известного современного военного корреспондента Геннадия Дубового. Во многих своих материалах он неоднократно подчеркивал, что журналист имеет полное право носить оружие и применять его.

«Предотвратить убийство, даже самому став убийцей, или остаться в стороне, оправдываясь тем, журналист должен быть лишь наблюдателем? Дилемма. Выбор облегчает знание жизни: в большинстве случаев предотвратить убийство, насилие, жестокость помогает как раз владение оружием и умение применять его против реальных или потенциальных убийц и насильников», — уверен Дубовой.

По словам собеседника ФАН, очень часто и на войне, и в мирной жизни он сталкивался с опасностью для себя и близких, ликвидировать которую можно было лишь одним способом: дать понять носителям угрозы, что возмездие последует незамедлительно.

«Особенно действенно это в столкновениях с вооруженными людьми, все преимущество которых в наличии у них в данный момент оружия, — констатировал военкор. — Тот, кто вооружен, всегда знает, что в столкновении с вооруженным его шансы достичь желаемого — нет, не уравниваются — стремительно обнуляются. Поскольку один лишь выстрел может привести к вечному ничто для того, кто выстрелил первым. Возникает, по известной формуле Бенджамина Франклина, «пространство договоренности свободных». А уже в этом пространстве можно выстраивать законы, которые не уводят от Заповедей Творца — и главной из них: «Не убий» — а приближают к ним, создают условия жизни, препятствующие убийствам, насилию и жестокости».

Дубовой убежден, что представители СМИ должны уметь обращаться с оружием.