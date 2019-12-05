Путин заявил, что только Макрон ответил на его предложение по мораторию на РСМД

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что только глава Франции Эммануэль Макрон ответил на его предложение по мораторию на распространение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Российский лидер на очередном совещании по оборонной тематике отметил, что РФ не заинтересована в развязывании гонки вооружений и размещении таких ракет там, где их нет.

Путин напомнил, что Москва объявила односторонний мораторий на размещение РСМД и предложила европейским коллегам, а также США присоединиться к нему. Ответ, по словам Владимира Путина, был получен только от президента Франции Эммануэля Макрона.

«От других партнеров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Президент России добавил, что на заключительном совещании по развитию Вооруженных сил собирается подробно обсудить с коллегами вопрос о парировании потенциальных угроз, связанных с выходом США из ДРСМД. Глава государства также подчеркнул, что Россию не интересует гонка вооружений.

«Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет», — сказал президент РФ.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов сообщил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возникает реальная угроза размещения в северных широтах американских ракет, которые ранее попадали под запрет этого соглашения.

Напомним, ДРСМД был окончательно расторгнут по инициативе США летом 2019 года. В качестве повода для выхода из соглашения Вашингтон использовал безосновательные обвинения, направленные в сторону России. США утверждали, что Москва якобы нарушает условия данного документа. При этом американская сторона неоднократно была замечена в отступлениях от положений ДРСМД. Россия опровергла обвинения в свой адрес, назвав их несостоятельным и отметив накопившиеся претензии касательно выполнения соглашения самими американцами.