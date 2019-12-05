Путин назвал атомную энергетику важной сферой сотрудничества России и Индии

Сочи, 5 декабря. Одним из серьезных направлений сотрудничества России и Индии является сфера атомной энергетики. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава государства ознакомился с проектами российских и индийских школьников, которые участвуют в программе российско-индийской проектной школы «Большие вызовы в сфере устойчивого развития». Программа проходит в образовательном центре «Сириус».

Участник из Индии рассказал президенту РФ о проекте уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника. Владимир Путин в ответ заметил, что Россия и Индия очень тесно сотрудничают как раз в этой области: в данной сфере не только осуществляется строительство, но и ведется подготовка кадров для индийской атомной промышленности.

«Вот если вам это нравится и таким, как вы, ребятам из Индии, я думаю, что это одно из серьезных направлений нашего сотрудничества», — добавил Владимир Путин, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, в российско-индийской программе принимают участие по 25 школьников из каждой страны. Ученики работают над исследовательскими и инженерно-техническими проектами по пяти направлениям.