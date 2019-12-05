Медики рассказали, в чем опасно курение для сердца

Москва, 5 декабря. Курение повышает риск заболеть раком легких. Дым от сигарет поступает в легкие, при этом большой вред наносится сердечно-сосудистой системе, напомнили врачи.

Заболевания сердца и у заядлых курильщиков встречаются в несколько раз чаще, чем рак легких. Курение стимулирует выброс адреналина, поэтому сердечная мышца нуждается в кислороде.

Из-за узких коронарных артерий курильщика наступает кислородное голодание сердца. Никотин, который присутствует в сигаретах, повышает способность тромбоцитов к склеиванию, а это приводит к образованию тромбов.

Табачный дым повышает уровень холестерина в крови, возрастает риск инфаркта. Никотин также влияет на состояние сосудов и повышает артериальное давление.

Сердце начинает слабеть от повышенных нагрузок. Доставка кислорода к сердцу нарушается из-за блокирования гемоглобина.

С возрастом риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков становятся все выше. Врачи говорят, что бросить курить можно в любом возрасте.

На полное восстановление организма и поддержку сердечной мышцы понадобится не менее пяти лет. Если курильщик не может избавиться от пагубной привычки даже после инфаркта, это может спровоцировать повторный удар, пишет Ria56.

Ранее врачи рассказали, что повышает риск развития артериальной гипертонии. Эксперты советуют регулярно измерять давление и при необходимости обратиться к врачу.