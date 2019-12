Клип с песней Эльзы набрал более 4 млн просмотров за два дня

Москва, 5 декабря. Музыкальный клип на композицию Into the Unknown, которую исполняет актриса Индина Мензел (голос Эльзы) в мультфильме «Холодное сердце 2», за два дня набрал более четырех миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.

По сценарию, главная героиня пытается понять, кому принадлежит загадочный голос и куда он постоянно зовет ее. Эльза также старается установить причину своего дара — замораживать все вокруг.

Композиция стала продолжением темы, связанной с заполучившим Оскар хитом Let It Go из первой части, где Эльза поет о том, что хочет быть самой собой.

Сиквел «Холодного сердца», который вышел на большие экраны в конце ноября, рассказывает о том, как девушка вместе с сестрой Анной, другом Кристоффом, оленем Свэном и снеговиком Олафом отправляется в путешествие, полное опасностей, передает радио Sputnik. Герои направляются за пределы королевства Эренделл на север, где им предстоит раскрыть древнюю тайну их родной страны и узнать, откуда у Эльзы появились магические способности, сообщает телеканал «360».

Дебютный трейлер американского анимационного фильма студии Disney появился в Сети 13 февраля 2019 года и стал самым просматриваемым среди мультфильмов. За первые сутки он набрал 116,4 миллиона просмотров.

Анимационный фильм «Холодное сердце» в 2013 году принес Disney небывалый успех. Сборы мультфильма составили 1,2 миллиарда долларов при бюджете в 150 миллионов долларов.

Ранее на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia появился первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать»). Ролик изобилует эффектными сценами погонь, различными по сложности трюкам и красивыми, дорогими автомобилями. Мировая премьера нового фильма состоится 2 апреля 2020 года.