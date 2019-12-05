Африканского политика выслали из Кот-д'Ивуара за симпатию к России

Исполнительного советника партии «Свобода и демократия за республику» (Liberté et Démocratie pour la république) Натали Ямб, выступившую на саммите «Россия-Африка» в Сочи, выслали из Кот-д'Ивуара. Она считает, что это произошло из-за ее симпатии к России.

Камерунскую активистку ивуарийской оппозиционной партии выслали из Кот-д'Ивуара в понедельник, 2 декабря. Об этом она сама сообщила на своей странице в социальной сети Твиттер. Принудительное изгнание она связывает со своим выступлением на саммите «Россия-Африка», который прошел в октябре в Сочи. На нем активистка выступила с критикой неоколониальной политики Франции, которую сейчас ведет Париж в Африке.

«Выслана в Швейцарию за деятельность, несовместимую с национальными интересами. Похоже, что Иветт и Рэйчел не разделяют это мнение о ТонТон. Они делают свою работу. Мы делаем нашу. История докажет нашу правоту. Бой продолжается», — сообщила в Твиттер Натали Ямб.

Отметим, что сразу после своего резонансного выступления на форуме, политик начала испытывать давление на себя. Сначала была заблокирована страница в «Википедии» о ней, затем иностранная пресса стала выставлять ее как «шпиона» и «агента», иллюстрируя свои публикации фотографиями с саммита в Сочи. Новым этапом преследований стала неожиданная высылка из страны по обвинению в проведении «подрывной политической деятельности».

О грубом выдворении Натали Ямб из страны высказался председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Мы видим, что свободы слова нет в так называемых продвинутых, просвещенных африканских государствах. Потому что Натали Ямб это выступление не простили вообще нигде. МИД Франции выступил в Твиттере с гневным осуждением еемыслей, касательной колониальной политики, которую ведёт Франция до сих пор в Африке. Осудили, ее страницу в «Википедии» удалили, часть ресурсов с упоминанием Натали зачистили, ну и теперь финал: за «опасную», «подрывную» деятельность она депортирована из Кот-д'Ивуара. Страны, где она много лет работала, занимала должности и в бизнесе, и на государственной службе, занималась общественной деятельностью», — сообщил Александр Малькевич.

По его словам, люди, не скрывающие теплого отношения к России, готовые дружить с россиянами, и опирающиеся в политике на российские власти, получают наказание.

«Эта тенденция - не разовая история. Фейсбук зачистил тогда аккаунты общественных организаций, общественных африканских деятелей, которые симпатизировали России, были на этом саммите, не скрывая свои позиции. Вот что возмутительно. Если бы это были какие-то фейковые люди, фейковые организации. Как нам любят рассказывать про каких-то русских хакеров-троллей, которые там создают что-то такое. Это реальные люди, у которых десятки тысяч подписчиков, за которыми годы работы, и их в одночасье всех снесли, замочили. Единственная вина их - позитивное отношение к России и негативное отношение к колониальной политике Франции», — отметил председатель Фонда защиты национальных ценностей.

Также он добавил, что инструментарий подавления собственного мнения на западе работает «неуклонно, неустанно, разносторонне». При этом, по его словам, это не прекращается ни на минуту, и даже отрабатываются новые технологии, чтобы поставить на место «зарвавшихся» людей, посмевших самостоятельно определять своё поведение и свою политику по отношению к России.

Вместе с тем Александр Малькевич анонсировал встречу с Натали Ямб. На данный момент неизвестно, где и когда она пройдёт. Однако пока предполагается, что она состоятся на площадке «Африканского клуба» в Москве.