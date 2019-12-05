Врачи рассказали о правилах здорового питания для детей

Москва, 5 декабря. Настроение и здоровье ребенка зависит от правильного питания, считают врачи. Специалисты центра медицинской профилактики Оренбургской области рассказали, как организовать здоровое питание.

Во-первых, рацион должен быть очень разнообразным. Дети должны получать вещества для роста и укрепления костей и развития нервной системы.

Ежедневно ребенку полагается есть фрукты, овощи, мясо, рыбу, молочные продукты, зерновые. Родители могут добавлять в каши сухофрукты или немного джема, пишет Ria56.

Во-торых, питание должно быть регулярным. Ребенок обязан есть в одно и то же время 4-5 раз в день. Чтобы сократить промежутки между приемами пищи, предлагайте малышу творог, соки, кефир.

Самое главное правило питания — есть столько, чтобы восстановить затраты энергии. Избыточные калории приводят к появлению лишнего веса. Слишком много сладкого негативно влияет на зубы и на обмен веществ.

Здоровое питание необходимо сочетать со здоровым сном и прогулками, занятием спортом. Это очень важно для формирования мышечного каркаса. Врачи напоминают, что физически развитые дети меньше болеют и более активные по жизни.

Ранее в Москве состоялись семинары о правильном уходе за маленькими детьми. Врачи-педиатры рассказали о режиме дня для дошкольников.