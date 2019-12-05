Почему США не могут существовать как единое государство

Соединенные Штаты Америки никогда не были едиными. Раздробленность американского общества, внутренние противоречия и нетерпимость, царящие в нем, подкрепляются историческими конфликтами и несовершенством территориально-административного устройства. И все это в скором времени может обернуться развалом государства.

Если бросить даже беглый взгляд на то, как США возникли, формировались и становились ведущей державой на планете, мы можем заметить вполне очевидную вещь: это государство никогда не было целостным. Более того, на протяжение всей своей истории Штаты постоянно подавляли одну часть собственного населения в пользу другой, настраивая собственных граждан друг против друга: колонистов против индейцев, северян против южан, богатых против бедных, белых против черных, либералов против консерваторов и, конечно же, республиканцев против демократов.

Более того, многие штаты отличаются друг от друга больше, чем некоторые страны Европы и Азии. Для того, чтобы это понять, достаточно сравнить Кентукки и Калифорнию или Нью-Мексико и Нью-Гэмпшир. Указанные территории и люди, на них проживающие, будут иметь крайне различные, а зачастую — и прямо противоположные взгляды на одни и те же вещи.

Напомним, США изначально создавались как содружество субъектов, обладающих очень широкой автономией как по отношению к федеральному центру, так и по отношению друг к другу. Так, еще в XIX веке штат Техас решал, какой язык будет на его территории государственным — английский или немецкий. То, насколько легко и, с юридической точки зрения, быстро штаты могут провозгласить свою независимость, показала Гражданская война в США. Она также показала и то, с какой легкостью федеральная власть готова бросить сотни тысяч собственных граждан на убой ради того, чтобы ни один субъект не смог реализовать свое законное право на выход из состава США.

Однако, бомба замедленного действия заложена не только в государственном устройстве США, но и в самом американском социуме. Американское общество настолько разнообразно, что интересы одних американцев на 100% могут противоречить интересам других американцев. При этом, если еще в начале нулевых властям удавалось находить идеи, которые объединяли бы всех американцев без исключения, то на пороге 2020 года таких идей не осталось в принципе. Более того, ситуацию усугубляет продолжающаяся третий год травля законно избранного президента Дональда Трампа.

Все это заставляет нас предположить, что в скором времени противоречия внутри американского общества станут просто неразрешимыми в рамках существующего территориально-административного устройства США. Произойдет ли это мирно или нет — мало кто может предположить.